Ieda Chaves percorre Vilhena, ouve eleitores e destaca R$ 1,9 milhão em emendas

Por Assessoria

Publicada em 21/09/2026 às 08h50

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), candidata à reeleição (44.123), cumpriu agenda em Vilhena neste sábado (19), dentro do projeto "Pé na Estrada". A passagem pelo maior município do Cone Sul de Rondônia foi marcada pelo contato direto com os eleitores: reuniões, entrevista à imprensa local e prestação de contas do mandato, em uma programação organizada pela liderança local Élio Neto, o Farofa.

Ao longo do dia, a parlamentar esteve com empresários e equipes da Vilhetoy AutoCenter, da Netway Internet e da UNIGAS. Nos encontros, ouviu demandas ligadas à infraestrutura, ao emprego e ao custo de operar no interior do estado, temas recorrentes nas cidades do Cone Sul. Ieda Chaves também concedeu entrevista à Rádio Positiva FM 87,9, onde apresentou o balanço das emendas destinadas a Vilhena e respondeu a perguntas dos ouvintes.

A recepção em Vilhena, segundo a deputada, renovou o compromisso com a região. "Estou muito feliz e grata a cada amigo e amiga de Vilhena pelas palavras de carinho, incentivo e reconhecimento ao nosso trabalho. Saio daqui com o coração cheio de gratidão e, acima de tudo, com o compromisso ainda mais renovado", declarou.

"Vilhena nos recebeu com uma energia linda, gente que acredita no nosso trabalho e que quer seguir caminhando junto com a gente. Saio daqui ainda mais feliz e com a certeza de que essa caminhada ganha força a cada encontro, em cada cidade e ao lado de cada pessoa que acredita na continuidade do nosso trabalho", completou.

Investimentos

Entre 2023 e 2026, Ieda Chaves destinou mais de R$ 1,9 milhão em emendas parlamentares a Vilhena, distribuídos por quatro frentes. Na saúde, foram R$ 785 mil, sendo R$ 500 mil para a aquisição de motocicletas para os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), pagos em 2023, e R$ 285 mil para uma caminhonete 4x4 destinada ao CAPS, em 2025.

Na agricultura, foram investidos R$ 100 mil em equipamentos para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Águas Claras e para a Associação Renovada dos Produtores Rurais da Cascalheira (APPROC).

Na assistência social, outros R$ 90 mil para a aquisição de um automóvel para a Casa de Apoio e Vida (CAAV), pago e entregue em 2024.

Na cultura e no esporte, a destinação foi na ordem de R$ 940 mil, com R$ 300 mil já pagos para cursos profissionalizantes e capacitação do Instituto Vontade Ação e Saúde (Ivas) e R$ 640 mil em tramitação, entre evento esportivo e material esportivo para a Associação Desportivo Futsal e para a Associação Bushidô.

Continuidade

A agenda no Cone Sul segue até segunda-feira à noite, com passagens por Corumbiara, Cerejeiras, Cacoal e Colorado do Oeste.

"Com o apoio de todos vocês, vamos intensificar o trabalho e ampliar os investimentos no Cone Sul de Rondônia, valorizando quem vive, trabalha e acredita no potencial da nossa região. Seguimos juntos, com os pés no chão, diálogo aberto e muita vontade de fazer ainda mais", finalizou.