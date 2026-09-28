Corrida Cidade de Porto Velho reúne milhares de pessoas em celebração aos 112 anos
Por  Jhon Silva
Publicada em 28/09/2026 às 11h01
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Antes mesmo da largada, Mauro Sousa já estava preparado para participar de uma tarde especial. Morador do bairro Olaria, ele foi um dos primeiros a chegar para a Corrida Cidade de Porto Velho, realizada neste sábado (26), e encontrou no evento mais uma oportunidade para fazer aquilo que considera parte importante dos cuidados com a própria saúde.

“Correr faz bem para o corpo e para a mente. É saúde, disposição e qualidade de vida. E quando a gente consegue praticar uma atividade que gosta junto com tantas pessoas, comemorando a nossa cidade, fica ainda melhor”. 

A Corrida Cidade de Porto Velho deu continuidade à programação que antecede o aniversário de 112 anos da capital e reuniu atletas, grupos esportivos, famílias e corredores amadores. Com mais de três mil participantes, o evento se consolidou como a maior corrida de rua de Rondônia.

A programação contou com percursos de 5 e 10 quilômetros e teve uma característica diferente das tradicionais provas realizadas pela manhã. A largada aconteceu no fim da tarde, permitindo que os participantes começassem o desafio ainda com a luz do dia e acompanhassem a chegada da noite durante a corrida.

Entre os participantes estava a psicóloga Priscila Talevi, moradora do bairro Embratel. Para ela, eventos como esse também estimulam quem ainda está buscando uma forma de começar a praticar atividade física. 

“É muito bom ver tanta gente diferente reunida pelo esporte. Tem quem corre há bastante tempo e tem quem está começando agora. No final, cada pessoa está superando o próprio desafio, cuidando da saúde e vivendo um momento de convivência com outras pessoas”.

A inclusão também esteve presente no percurso. Morador do bairro Caladinho, Jean Fernandes participou da corrida utilizando um triciclo e mostrou que o esporte pode ser vivido de diferentes maneiras. 

“Estar aqui participando junto com todo mundo é muito importante. O esporte também é inclusão, é mostrar que podemos ocupar esses espaços, superar nossos desafios e fazer parte de momentos como esse. O importante é não deixar as limitações impedirem a gente de seguir em frente”.

A disputa também teve espaço para quem entrou no percurso em busca de desempenho. O professor de Educação Física Arthur Franclin, morador do bairro Esperança da Comunidade, conquistou o primeiro lugar na prova de 5 quilômetros. A corrida também contou com percurso de 10 quilômetros. 

“Conquistar o primeiro lugar é uma felicidade muito grande, principalmente em uma corrida que celebra Porto Velho. Existe toda uma preparação por trás, com treino, disciplina e dedicação. Cruzar a linha de chegada em primeiro e ver tanta gente participando do esporte torna esse resultado ainda mais especial”.

Para o prefeito Léo Moraes, a corrida mostrou como o aniversário da cidade também pode ser celebrado por meio do esporte e da ocupação dos espaços públicos. 

“Ver milhares de pessoas correndo, superando seus limites e celebrando Porto Velho juntas mostra a força do esporte para reunir a nossa população. É saúde, inclusão e convivência em uma mesma programação. E esse é apenas o começo: as comemorações  pelos 112 anos da nossa cidade estão só começando”.

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