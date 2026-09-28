Corrida Kids e Corrida Pet ampliam participação das famílias nas comemorações de Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 28/09/2026 às 10h21

A Corrida Cidade de Porto Velho também ganhou versões especiais para dois públicos que ajudaram a tornar a programação ainda mais familiar. Além das provas principais de 5 e 10 quilômetros, a Corrida Kids colocou a criançada em movimento, enquanto a Corrida Pet reuniu tutores e animais de estimação.

Na Corrida Kids, o percurso virou uma experiência de diversão e incentivo ao esporte desde a infância. Entre as participantes estava Helena Nogueira, de 5 anos, que chegou acompanhada da mãe, a professora Karen Nogueira. As duas são moradoras do bairro Agenor de Carvalho.

“É muito importante ela ter esse contato com o esporte desde pequena, mas de uma forma leve e divertida. Para nós, como família, é muito especial acompanhar esse momento”.

Helena resumiu a experiência de um jeito simples: “Eu gostei de correr e foi muito divertido. Quero correr de novo”, disse a pequena.

Também em família chegaram Laion Santana, barbeiro, a esposa Fabrícia e a filha Júlia, de 8 anos. Moradores do bairro Nova Esperança, eles acompanharam de perto a participação da menina.

“Ver minha filha correndo, se divertindo e participando de uma programação da nossa cidade é uma alegria muito grande. A gente veio em família justamente para incentivar e guardar esse momento com ela”.

Para a estudante Nathália Rafaela, moradora do bairro Cohab e mãe de Noah Rodrigues, de 8 anos, a iniciativa também representa uma oportunidade de estimular hábitos saudáveis desde cedo.

“As crianças se divertem e, ao mesmo tempo, começam a entender que praticar atividade física pode fazer parte da vida delas. O Noah estava animado para participar e, para mim, foi muito bom poder acompanhar tudo de perto”.

CORRIDA PET

A programação também reservou espaço para os animais de estimação. A Corrida Pet contou com 60 pets inscritos e transformou o percurso em um momento de interação entre tutores e seus companheiros de quatro patas.

O servidor público Evaldo Luna levou a cadela Ayla e participou ao lado da irmã, a pedagoga Ildacy Luna, que esteve acompanhada da cadela Luna. Os irmãos são moradores do bairro Flodoaldo Pontes Pinto.

“Eles fazem parte da nossa família, então poder trazer a Ayla e participar de uma programação preparada também para os pets foi muito bacana. É um momento diferente para a gente aproveitar junto”.

Ildacy também aproveitou a experiência com Luna. “A gente cuida, passeia e vive tantos momentos com eles. Participar de uma corrida assim é mais uma oportunidade de diversão e convivência”.

Quem também levou companhia para a corrida foi a contadora Taryane Vilas Boas, moradora do bairro Nova Porto Velho. Ela participou com o cão Moi.

“Foi uma experiência muito divertida. O Moi faz parte da minha rotina e poder participar com ele de um evento que reúne tantas famílias deixa tudo ainda mais especial”.

Para o prefeito Léo Moraes, abrir espaço para crianças e animais de estimação tornou a programação ainda mais próxima das famílias. “Queremos uma comemoração em que toda a família possa participar. Ver as crianças correndo, os pais incentivando e até os pets fazendo parte desse momento mostra exatamente esse espírito de convivência e alegria que queremos para os 112 anos de Porto Velho”.