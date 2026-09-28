Porto Velho avança em ações para melhorar mobilidade e segurança no trânsito

Por Jhon Silva

Publicada em 28/09/2026 às 10h51

Melhorar a circulação de veículos e, principalmente, tornar o trânsito mais seguro para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres tem exigido uma série de intervenções em Porto Velho. Desde 2025, diferentes pontos da capital passaram por mudanças que envolvem desde medidas simples de organização viária até a implantação de novas tecnologias.

As ações desenvolvidas pela Prefeitura de Porto Velho, principalmente por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), passaram a combinar engenharia de tráfego, sinalização, fiscalização e tecnologia para buscar soluções de acordo com as características de cada região.

MUDANÇAS NA CIRCULAÇÃO

Entre as intervenções implantadas ainda em 2025 está a operação da faixa reversível na avenida Calama, no trecho entre a avenida Guaporé e a rua Venezuela. Semáforos reversíveis foram instalados para controlar automaticamente a operação durante o período de maior movimento.

Das 6h30 às 8h30, o trecho passa a operar em sentido contrário ao habitual, aumentando a capacidade da avenida para receber os veículos que seguem em direção à região Central. Um ano após a implantação, a Prefeitura apontou que a medida contribuiu para organizar a circulação e reduzir conflitos entre veículos nos horários de maior fluxo.

Outra mudança realizada em 2025 ocorreu na região do Porto Velho Shopping. A Prefeitura reorganizou o estacionamento nas vias do entorno, com vagas em ângulo de 45 graus, retirada de restrições de estacionamento e nova sinalização. A área também recebeu ampliação da faixa de asfalto, melhorias na iluminação e videomonitoramento.

O modelo de estacionamento em 45 graus também passou a ser utilizado na região central. Na avenida Sete de Setembro, a mudança ocorreu após a retirada do antigo corredor de ônibus, enquanto a rua Irmã Capelli, próximo ao Tudo Aqui, passou a contar com mais de 50 vagas após uma reorganização do espaço viárNo cruzamento das avenidas Almirante Barroso e Marechal Deodoro, por exemplo, foi implantado um semáforo inteligente capaz de identificar a presença dos veículos e adequar o funcionamento do sinal à demanda existente naquele momento. A intervenção foi definida após análise técnica realizada dentro do programa Trânsito Livre.

O sistema evoluiu para a utilização de laços de detecção magnética, sensores instalados nas vias que identificam a quantidade de veículos e permitem ajustes no funcionamento dos semáforos conforme o fluxo.

O projeto começou pela avenida Jorge Teixeira, com previsão de expansão gradativa para outros cruzamentos semaforizados. Além dos sensores, as intervenções passaram a utilizar cilindros delimitadores e balizadores para organizar faixas, direcionar os veículos e dificultar manobras consideradas perigosas.

Outra novidade foi a chamada Faixa Verde, uma marcação no pavimento que mostra ao motorista o ponto onde o veículo deve passar para ser identificado pelo sensor. A partir dessa detecção, o sistema consegue trabalhar com o tempo dos sinais conforme a movimentação registrada na via.

Para o secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Torres, as intervenções são definidas a partir das características de cada ponto da cidade.

“Cada região apresenta uma necessidade diferente. Por isso, trabalhamos com estudos técnicos, observação do fluxo e dados para definir qual intervenção é a mais adequada. Em alguns locais é necessário alterar a circulação, em outros melhorar a sinalização ou utilizar a tecnologia para organizar o trânsito e reduzir situações de risco”.

PONTOS CRÍTICOS

Os estudos técnicos também resultaram em intervenções específicas.

No cruzamento da avenida Pinheiro Machado com a rua Venezuela, a Prefeitura instalou novos semáforos após levantamentos identificarem grande fluxo e risco de acidentes. A medida buscou organizar a passagem dos veículos em um ponto considerado crítico da circulação.

Já no cruzamento da Afonso Pena com João Goulart, a Semtran decidiu alterar a preferência de circulação. A João Goulart passou a ser a via preferencial após estudo que considerou histórico de sinistros, volume de veículos, dimensões das ruas e comportamento dos condutores.

As intervenções mostram que mudanças aparentemente simples, como definir uma nova preferência, instalar um semáforo ou impedir determinada conversão, também fazem parte da engenharia utilizada para reduzir conflitos entre veículos.

FISCALIZAÇÃO E REDUÇÃO DE ACIDENTES

Outro instrumento utilizado na segurança viária é a fiscalização eletrônica.

Os equipamentos instalados em cruzamentos estratégicos monitoram a velocidade e o cumprimento da sinalização. Dados divulgados pela Semtran e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) apontam redução superior a 40% no número de pessoas lesionadas nos cruzamentos monitorados.

A fiscalização eletrônica integra, desta forma, um conjunto de medidas voltadas não apenas ao cumprimento das regras de trânsito, mas principalmente à prevenção de sinistros e à redução da gravidade das ocorrências.

MAIS SINALIZAÇÃO

Em agosto de 2026, Porto Velho também iniciou um amplo programa de revitalização e implantação da sinalização.

Os trabalhos contemplam bairros e grandes corredores da cidade e incluem sinalização horizontal e vertical, implantação e substituição de placas, recuperação de faixas de pedestres e pintura de quebra-molas.

O objetivo é recuperar sinalizações desgastadas e ampliar a estrutura nos locais onde estudos apontam necessidade de novas intervenções.

Os balizadores também passaram a integrar o cenário de diferentes corredores da capital. Os dispositivos ajudam a separar espaços, direcionar o fluxo e dificultar conversões e mudanças de faixa irregulares.

RUAS EM MELHORES CONDIÇÕES

A segurança no trânsito também passa pelas condições das próprias vias.

Além das ações diretamente executadas pela Semtran, a recuperação da malha viária realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) ganhou força em 2026.

Somente em 2026, foram contabilizados quase 8 mil pontos atendidos pela operação tapa-buraco. As intervenções buscam melhorar a trafegabilidade e diminuir situações que podem representar riscos principalmente para motociclistas e ciclistas.

A Prefeitura também passou a cobrar de concessionárias e permissionárias a recuperação dos trechos danificados por obras em ruas e avenidas. A fiscalização tem como base a Lei Municipal nº 3.410 e estabelece obrigações para que os locais afetados pelas intervenções sejam recuperados adequadamente.

ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA

Outro avanço relacionado à mobilidade ocorreu nos cinco viadutos da capital.

Em 2026, a Prefeitura concluiu a implantação e recuperação da iluminação dos viadutos Prudente de Moraes, Jatuarana, Campos Sales, Rua São Paulo e Trevo do Roque. Com isso, os cinco passaram a contar simultaneamente com iluminação, ampliando a visibilidade em estruturas localizadas em corredores de grande circulação

POPULAÇÃO

Além das intervenções realizadas pelas equipes municipais, a população passou a contar com uma ferramenta para informar problemas diretamente à Prefeitura.

Por meio do PVH+, moradores podem comunicar falhas em semáforos, placas danificadas ou ausentes, faixas de pedestres desgastadas e outras situações relacionadas à sinalização.

As solicitações são encaminhadas para avaliação técnica, permitindo que o próprio cidadão participe da identificação dos locais que precisam de manutenção ou novas intervenções.

TRÂNSITO EM TRANSFORMAÇÃO

As ações realizadas desde 2025 mostram uma mudança que vai além de novas placas ou pinturas no asfalto. Engenharia de tráfego, tecnologia, recuperação das vias, iluminação, fiscalização e participação da população passaram a fazer parte de um conjunto de estratégias para enfrentar problemas históricos de mobilidade.

O prefeito Léo Moraes afirma que o trabalho reúne diferentes áreas para melhorar gradativamente a mobilidade da capital.

“Porto Velho cresceu e o trânsito também mudou. Estamos trabalhando com tecnologia, sinalização, recuperação das ruas, iluminação e novas soluções de engenharia para melhorar a circulação e, principalmente, tornar o trânsito mais seguro para quem dirige, pilota, pedala ou anda a pé”,.