Feirão abre portas e marca novos começos para trabalhadores de Porto Velho
Por Jhon Silva
Publicada em 28/09/2026 às 10h57
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Quando Ederson Braga saiu de casa, no bairro Planalto, ainda era cedo. Às 6h30 deste sábado (26), ele já estava na Escola Padrão, disposto a enfrentar a espera por uma oportunidade no Feirão de Emprego. Havia cinco meses sem trabalho e carregava um objetivo que ia muito além de conseguir uma vaga: voltar a ter renda para terminar a própria casa.

Horas depois, Ederson deixou o local com um motivo especial para comemorar. Foi contratado como armador por uma empresa que atua com manutenção na BR-364. 

“Eu estava parado há uns cinco meses. Cheguei aqui às 6h30 e consegui a vaga. Agora vou poder terminar minha casa, que está faltando pouca coisa. Graças a Deus, deu tudo certo”, contou, emocionado.

A história de Ederson ajuda a traduzir o objetivo da segunda edição do Feirão de Emprego, realizada durante todo o sábado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec). A Escola Padrão recebeu trabalhadores de diferentes regiões da capital em busca de uma colocação ou de uma nova oportunidade profissional.

Mais de 100 empresas participaram da iniciativa, que chegou à segunda edição com expectativa de disponibilizar mais de mil vagas em diferentes áreas.

ENTREVISTA DE EMPREGO

Um dos diferenciais foi colocar candidatos e empregadores frente a frente. Além de conhecer as vagas, entregar o currículo e conversar diretamente com representantes das empresas, os trabalhadores puderam participar de etapas dos processos seletivos no próprio Feirão.

Conforme os critérios estabelecidos por cada empresa, candidatos puderam avançar na seleção e sair do evento com uma contratação encaminhada.

Foi o que aconteceu com Guilbert Leandro, morador do bairro São Francisco. Ele chegou ao Feirão procurando uma oportunidade e conquistou uma vaga como ajudante de estoque em uma empresa de materiais de construção.

Para Guilbert, a contratação representa o começo de uma nova etapa. “Foi uma grande oportunidade que eu tive. Só tenho a agradecer por tudo que aconteceu aqui. Agora se inicia uma grande jornada na minha vida”.

OPORTUNIDADE QUE MUDA ROTINAS

Durante o Feirão, o prefeito Léo Moraes acompanhou a movimentação de candidatos e empresas e ressaltou que a geração de emprego tem impacto direto na vida das famílias. 

“Oportunidade de emprego é oportunidade de mudar a sua vida, a vida da sua família e das pessoas que você ama. É poder levar o feijão, o leite, o remédio para casa e proporcionar aquilo que a família precisa. Esse é o segundo Feirão que realizamos e, mais uma vez, temos uma grande participação das empresas e da população”

O prefeito também ressaltou a integração entre o poder público e a iniciativa privada para aproximar quem precisa trabalhar de quem precisa contratar. “É um trabalho integrado com a iniciativa privada, o terceiro setor e todos aqueles interessados em gerar oportunidades. Queremos uma Porto Velho cada vez mais acolhedora para quem deseja abrir um negócio, empreender e gerar emprego”.

O secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Raimundo Alencar, explicou que o Feirão integra a política de incentivo à economia e inclusão social desenvolvida no município. 

“É uma política pública de fomento à economia e de inclusão social. Tivemos a adesão de mais de 100 empresas e uma grande participação da população para buscar as vagas disponibilizadas. É uma alegria proporcionar esse encontro entre quem está procurando emprego e quem está oferecendo uma oportunidade”.

Além da aproximação com as empresas, os participantes encontraram suporte para auxiliar na busca por uma colocação profissional, incluindo orientação e apoio durante o processo.

Para trabalhadores como Ederson e Guilbert, o sábado terminou diferente de como começou. Entre currículos, entrevistas e expectativas, os dois chegaram à Escola Padrão procurando uma oportunidade e voltaram para casa com um novo trabalho pela frente.

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