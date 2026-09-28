Desportiva Itapuense vence a União Cacoalense e avança pra semifinal

Por FFER

Publicada em 28/09/2026 às 08h30

Na tarde deste sábado o Centro de Desenvolvimento do Futebol, Heitor Costa recebeu mais um partida do Rondoniense Feminino Sub-17, em campo as meninas do União Cacoalense e a Desportiva Itapuense, as meninas de Itapuã do Oeste venceram com sobram as Cacoalenses, pelo placar de 18 a 0, maior goleada até aqui na competição.

Com o resultado a Desportiva Itapuense se garantiu na segunda fase da competição e enfrenta nas semifinais as meninas do Gazin Porto Velho.

A equipe da União Cacoalense se despede da competição. Amanhã a tarde, as 16h no CDF - Heitor Costa joga União Bandeirantes e Sport Genus na disputa pela última vaga nas semifinais, o vencedor deve enfrentar a equipe do Tênis Clube também no próximo fim de semana.

Foto: Replay MidiaEsportiva/Josiel Silva