Irã nega retomada das negociações com os Estados Unidos

Por G1

Publicada em 28/09/2026 às 09h40

A agência de notícias oficial iraniana Irna afirmou, nesta segunda-feira (28), que não há negociações previstas entre o Irã e os Estados Unidos, apesar de Donald Trump ter sugerido que poderiam ser retomadas rapidamente.

Neste domingo (27), um dia depois de rejeitar um plano apresentado por Teerã para reabrir em sete dias o Estreito de Ormuz, o presidente americano afirmou que esperava que as conversas com o Irã fossem retomadas em breve em entrevista ao site americano Axios.

No entanto, de acordo com a agência, o regime iraniano já deixou claras as sete condições que impõe para encerrar a guerra e a delegação do país que viajou aos EUA para a Assembleia Geral da ONU retornará nesta terça-feira (29).

"A delegação iraniana presente em Nova York (para a Assembleia Geral da ONU) não tem intenção de negociar com os Estados Unidos. Os pontos de vista e as posições da República Islâmica do Irã foram comunicados de forma clara e explícita à parte americana na terça-feira passada por um mediador do Catar", declarou uma fonte.

Ministro do Irã diz que ainda espera saída diplomática

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O que está por trás do impasse entre Irã e EUA

A proposta de paz que, segundo Teerã, foi encaminhada aos Estados Unidos por meio de mediadores do Catar foi apresentada no dia 19.

No sábado (26), Trump disse ter rejeitado o plano e afirmou que a pressão militar estaria levando os iranianos a buscar um acordo para a reabertura da importante rota marítima.

"Eles querem fechar um acordo para abrir o Estreito de Ormuz imediatamente porque estão perdendo feio", declarou Trump a jornalistas na Casa Branca.

Neste domingo, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, afirmou em uma rede social que o Irã ainda espera uma saída diplomática para o conflito com os Estados Unidos e Israel e que, apesar das declarações públicas de Trump, o país ainda não recebeu, pelos canais diplomáticos, uma resposta oficial dos Estados Unidos.

"Nossas condições são claras, e qualquer medida para reabrir o Estreito de Ormuz depende do cumprimento dessas condições. Somente uma solução negociada pode tirar as partes desse impasse. Estamos aguardando que os mediadores nos transmitam as posições definitivas e tomaremos uma decisão com base nela", escreveu.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, e o líder dos Estados Unidos, Donald Trump — Foto: Reprodução: Reuters

Os Estados Unidos mantêm um bloqueio econômico contra o Irã e pressionam Teerã a interromper os ataques contra embarcações que cruzam o Estreito de Ormuz. Os confrontos reduziram significativamente o tráfego marítimo na região, apesar de Trump afirmar repetidamente que os EUA controlam a via navegável.

O comandante-chefe do Exército iraniano, Amir Hatam, afirmou que a guerra atravessa uma fase "crítica e decisiva" e reiterou que o país não aceitará uma situação em que seja impedido de comercializar seus produtos enquanto outras potências continuem utilizando as rotas estratégicas da região.

"Se o Irã não puder comercializar, se o Irã não puder viver, ninguém poderá comercializar ou viver", disse, segundo a mídia estatal iraniana.