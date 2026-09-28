Cuidar também é transformar: Dr. Benedito Alves destaca trabalho da AMA/RO no atendimento a famílias de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 28/09/2026 às 10h19

O atendimento às pessoas com autismo e o suporte às suas famílias exigem cuidado, informação e uma rede preparada para atender diferentes necessidades. Em Rondônia, a AMA/RO – Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia desenvolve um trabalho voltado justamente a esse acolhimento.

A atuação da entidade envolve não apenas as crianças, mas também as famílias, que muitas vezes precisam de orientação e apoio para enfrentar os desafios do diagnóstico e buscar os atendimentos necessários.

O Dr. Benedito Alves destaca que sua relação com a AMA/RO começou antes da atuação política e que já teve a oportunidade de apoiar o trabalho desenvolvido pela instituição.

> “Muito antes da política, tive a honra de apoiar esse projeto tão importante. Conhecer de perto o trabalho da AMA/RO mostra como dedicação, cuidado e respeito podem transformar a vida de crianças e famílias”, afirma.

Para Dr. Benedito Alves, iniciativas como a da associação precisam ser valorizadas e fortalecidas, especialmente diante da importância de ampliar o acesso ao atendimento especializado e ao acolhimento das famílias.

À frente da entidade, a presidente Nilza Maria, juntamente com toda a equipe, mantém uma atuação voltada ao atendimento e à defesa das necessidades das pessoas com autismo.

Fortalecer instituições que já atuam diretamente com essas famílias também significa ampliar uma rede de cuidado que pode fazer diferença no desenvolvimento das crianças e na qualidade de vida de seus familiares.

Mais do que oferecer atendimento, o trabalho da AMA/RO representa acolhimento, inclusão e esperança para famílias que precisam de apoio.