Motorista é amarrado e encapuzado durante roubo de caçamba com cassiterita

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/09/2026 às 10h12

O motorista de um caminhão caçamba carregado com cassiterita foi retirado da cabine, amarrado e mantido encapuzado durante uma ação criminosa registrada no distrito de Jaci-Paraná, em Porto Velho, no domingo (28).

Quatro criminosos participaram do roubo. Durante a execução do crime, o grupo contou com um Ford Ka branco, utilizado como veículo de apoio e para escoltar a caçamba durante o trajeto de fuga.

Os envolvidos estavam armados com duas armas curtas e duas longas. Entre o armamento utilizado havia pelo menos um fuzil.

Equipes da Polícia Militar foram mobilizadas após o caminhão ser interceptado pelos criminosos e o motorista ser mantido refém.

A abordagem e a manutenção da vítima sob domínio do grupo ocorreram enquanto a caçamba carregada com cassiterita era levada pelos autores do crime.