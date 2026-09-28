Homem é alvejado a tiros disparados por criminoso em Alvorada do Oeste

Por NewsRondônia

Publicada em 28/09/2026 às 09h45

Um homem identificado pelas iniciais D. J. F. M. ficou ferido após ser atingido por disparos de arma de fogo na madrugada de domingo, em uma residência localizada na Rua Tancredo Neves, situada na região central do município de Alvorada do Oeste. A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h24 para atender a uma ocorrência de pessoa baleada e, ao chegar ao endereço, encontrou a vítima ferida e consciente em um dos cômodos da casa.

O homem apresentava uma lesão provocada por tiro na região superior das costas, em um ponto próximo à coluna torácica. Uma equipe de saúde do município realizou os primeiros socorros no local e encaminhou rapidamente o ferido ao Hospital Municipal de Alvorada do Oeste. Uma testemunha que estava na residência relatou aos policiais que ambos ouviram uma motocicleta parar em frente ao imóvel repentinamente.

Na sequência, um indivíduo desconhecido colocou uma arma de fogo por cima do portão e do muro, gritou a frase bota a cara e passou a efetuar vários disparos contra a propriedade. Foram ouvidos cerca de 4 tiros durante o ataque, fazendo com que a vítima e a testemunha corressem para os fundos de uma residência vizinha na tentativa de se protegerem. Após a ação criminosa, o atirador fugiu do local na motocicleta, tomando rumo ignorado.

Durante os trabalhos iniciais no hospital, os profissionais de saúde encontraram um canivete no bolso da bermuda da vítima, objeto que foi apreendido e apresentado à autoridade policial. Após a avaliação médica de urgência, a vítima precisou ser regulada e transferida para um hospital em Ji-Paraná para receber atendimento especializado, com escolta da PM em parte do trajeto. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e é investigado pela Polícia Civil.