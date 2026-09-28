Prefeitura em parceria com a Sala do Empreendedor e o Sebrae realiza o encontro “MEI e Previdência”

Por Assessoria

Publicada em 28/09/2026 às 10h33

Empreender também é conhecer seus direitos e deveres. No dia 29 de setembro, às 19h, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da SEMIC, em parceria com a Sala do Empreendedor e o Sebrae, realiza o encontro “MEI e Previdência”, com informações importantes para quem já é Microempreendedor Individual ou está pensando em se formalizar.

Local: ACIJIP

Av. Marechal Rondon, 993 – Centro

A participação é uma oportunidade para esclarecer dúvidas e entender melhor como funciona a relação entre o MEI e a Previdência.