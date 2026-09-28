Homem é acusado de tentar matar esposa e balear outra mulher
Por pvhnoticias.com
Publicada em 28/09/2026 às 10h00
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 Uma mulher foi baleada na noite deste domingo (27), na Rua Madressilva, bairro Novo Horizonte, zona sul de Porto Velho. 

De acordo com testemunhas, o autor do disparo seria o dono de um açougue da região, onde teria tentado atirar na companheira por ciúmes, mas acabou alvejando a vítima por engano e depois fugiu em uma caminhonete.

A mulher baleada na perna foi socorrida em um carro particular ao Hospital João Paulo II.

A PM foi chamada para fazer buscas pelo suspeito e o registro da ocorrência. 

Polícia ZONA SUL
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