Fazendeiro de 41 anos é morto a facadas em Mirante da Serra

Por O Minuto Notícia

Publicada em 28/09/2026 às 09h15

O fazendeiro Vanderlei de 41 anos, conhecido popularmente como “Doidinho”, foi morto na madrugada deste domingo, 27 de setembro de 2026, em Mirante da Serra, Rondônia. Segundo as primeiras informações da polícia, a principal suspeita do crime é a esposa da vítima, que fugiu logo após o ocorrido e está sendo procurada pelas forças de segurança. As informações são do Correio Central.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 00h25 para atender a uma ocorrência de homicídio. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou Vanderlei caído na via pública, já sem vida. A vítima teria sido atingida por um golpe de faca na região do peito.

Próximo ao corpo estava a caminhonete da vítima, uma Mitsubishi Triton, com as portas dianteiras abertas. Conforme a apuração inicial, havia marcas de sangue no interior do veículo e uma bolsa com documentos pessoais da esposa de Vanderlei foi encontrada no assoalho do banco do passageiro.

Testemunhas relataram à polícia que viram uma mulher conduzindo a caminhonete momentos antes do homicídio. Após o crime, ela teria ido até um estabelecimento comercial da região e comunicado que Vanderlei estava morto. Em seguida, desapareceu.

De acordo com informações preliminares da investigação, os filhos do casal estariam no interior da caminhonete e podem ter presenciado a agressão. Por envolver crianças, os detalhes são tratados com cautela pelas autoridades.

A Polícia Civil de Mirante da Serra realiza diligências na zona urbana e rural para localizar a suspeita. Policiais de municípios vizinhos, como Ouro Preto do Oeste, Teixeirópolis e Urupá, também foram comunicados para auxiliar nas buscas.

Vanderlei era natural de Ouro Preto do Oeste e bastante conhecido em Mirante da Serra, Urupá e na região de Tarilândia. Ele costumava promover festas tradicionais de rodeio em sua propriedade rural, localizada na região da Cascalheira.