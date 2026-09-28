Homem é alvejado com tiro após ter quintal invadido por 2 suspeitos

Por Folha do Sul

Publicada em 28/09/2026 às 09h00

Na madrugada de ontem, uma guarnição da Polícia Militar foi até uma casa no bairro Barão de Melgaço 1, em Vilhena, onde teria um homem de 30 anos teria sobrevivido a um ataque a tiros.

A vítima contou aos militares que estava em sua residência, quando ouviu o barulho de uma motocicleta se aproximando. Em seguida, os dois ocupantes do veículo, ainda de capacete, invadiram o quintal do imóvel.

Segundo o relato do morador, ao perceber a movimentação, ele abriu a porta da residência, momento em que viu os invasores. Na sequência, um dos homens efetuou três tiros de arma de fogo em sua direção, sendo que um deles o atingiu na altura do ombro.

Após balearem a vítima, os atiradores fugiram na motocicleta em di9reção ao bairro Parque Cidade Jardim 1. O homem ferido não conseguiu reconhecer os suspeitos e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que o levou para receber atendimento médico no Hospital Regional.

Além das cápsulas deflagradas, os militares encontraram em frente a residência uma faca de cabo preto e lâmina de aproximadamente 25 centímetros. Apesar das diligências feitas nas proximidades do local do ataque, os policiais não conseguiram localizar os atiradores.