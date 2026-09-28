Netinho de Paula revela diagnóstico de câncer e anuncia pausa

Por IG

Publicada em 28/09/2026 às 10h01

Netinho de Paula revelou que recebeu um diagnóstico de câncer e anunciou uma pausa de cerca de 30 dias na agenda profissional para cuidar da saúde. O cantor falou publicamente sobre a doença durante apresentação do Samba 90 Graus, ao lado de Chrigor e Márcio Art, neste sábado (26), em Manaus. No palco, ele afirmou que passará por uma cirurgia e pretende retornar aos shows após o tratamento.

O artista decidiu comentar o diagnóstico depois que informações sobre seu estado de saúde começaram a circular na imprensa. Durante o show, Netinho de Paula afirmou estar tranquilo diante da situação e disse que a interrupção de seus compromissos será temporária. Ao falar sobre a doença, ele se referiu ao câncer como localizado na amígdala. O cantor também explicou ao público que inicialmente preferiu manter a situação restrita e seguir normalmente com seus compromissos profissionais.

"Claro que não é normal você receber uma informação que você está com câncer. Isso não é uma coisa que é normal. Mas esse câncer é um câncer fraquinho", afirmou o cantor no vídeo publicado nas redes sociais. Na sequência, ele se referiu à doença como sendo na amígdala.

Netinho de Paula explica silêncio sobre diagnóstico

Netinho contou que recebeu orientações para realizar o tratamento necessário e manteve a informação fora das redes sociais. Segundo ele, a decisão teve como objetivo preservar a alegria das pessoas ao seu redor e não interferir nos projetos em andamento. A divulgação do caso pela imprensa, porém, fez com que o artista considerasse necessário se pronunciar. A explicação ocorreu diante do público que acompanhava a apresentação do Samba 90 Graus na capital amazonense.

"Os caras falaram o seguinte: 'Negrão, faz o tratamento, faz o que tem que fazer e vai dar tudo certo'. Eu não quis sair divulgando, falando, para não estragar o sonho e nem a alegria de ninguém. Mas hoje vazou na imprensa e eu sou obrigado a comentar", disse.

O cantor também falou sobre seus próximos passos e afirmou que ficará afastado por apenas 30 dias. Nesse período, Netinho de Paula pretende passar pela cirurgia mencionada durante a apresentação. Ele demonstrou intenção de retomar os compromissos profissionais após o procedimento e citou a possibilidade de voltar a Manaus ainda neste ano. O artista não apresentou outros detalhes sobre o tratamento nem informou, durante o relato divulgado, a data em que será submetido à operação.

"Vai ser durante só 30 dias. Mas eu vou fazer a cirurgia e acho que até o final do ano aqui de novo em Manaus fazendo um pagode com vocês", declarou. A revelação aconteceu durante o Samba 90 Graus na Feijoada do Samba Manaus, realizada no Nova Era Hall, no Studio 5. O projeto reúne Netinho de Paula, Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, e Márcio Art, ex-Art Popular.

O cantor subiu ao palco depois de manter normalmente seus compromissos profissionais nos dias anteriores. Na sexta-feira (25), ele havia realizado outra apresentação em Itu, no interior de São Paulo, antes de viajar para Manaus.

Depois do show, Netinho de Paula publicou uma mensagem nas redes sociais para tranquilizar os fãs. O artista agradeceu pelas manifestações de carinho e pelas orações recebidas depois que o diagnóstico se tornou público. Na publicação, afirmou que pretende enfrentar a doença com o apoio das pessoas que o acompanham.

"Gente, tá tudo bem! Obrigado por cada mensagem, cada oração e todo carinho. Vou vencer essa doença com vocês ao meu lado, tá bem? Seguimos juntos. Deus nos abençoe!", escreveu.