Coreia do Sul convoca representante ucraniano após Zelensky revelar transferência de prisioneiros norte-coreanos

Por G1

Publicada em 28/09/2026 às 09h34

A Coreia do Sul convocou nesta segunda-feira (28) o encarregado de negócios da Ucrânia em Seul para expressar “sérias preocupações” com a revelação de uma transferência secreta de dois prisioneiros de guerra norte-coreanos ao país.

“O primeiro vice-ministro das Relações Exteriores, Park Yoon-joo, convocou Andrii Vieshkin, encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia na Coreia do Sul, e transmitiu as sérias preocupações do governo em relação à transferência dos prisioneiros de guerra norte-coreanos”, informou o Ministério das Relações Exteriores sul-coreano em comunicado.

A convocação, que na diplomacia representa um ato de reprimenda entre dois países, ocorre em meio a uma crise diplomática entre Seul e Kiev, desencadeada após o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter revelado que seu país enviou dois prisioneiros de guerra norte-coreanos para a Coreia do Sul (leia mais abaixo).

O presidente sul-coreano, Lee Jae-Myung, chamou Zelensky de "irresponsável" por ter revelado unilateralmente a transferência, um assunto delicado, dadas as estremecidas relações entre as Coreias do Sul e do Norte.

"A questão da repatriação para a Coreia do Sul de prisioneiros norte-coreanos é um tema extremamente sensível, que tem grande impacto na diplomacia, na segurança e na situação da Península Coreana. Quando se pensa na vida de alguém, na segurança nacional e nos interesses do país, não se pode ser tão cruel e irresponsável", afirmou Lee Jae-Myung em comunicado na sexta-feira.

Lee Jae-Myung afirmou também que os dois países haviam concordado em não divulgar a ação e seu gabinete exigiu um pedido de desculpas oficial de Kiev.

Transferência de prisioneiros de guerra

Presidente da Ucrânia diz que Rússia usa cidadãos de 47 países no campo de batalha.

Zelensky revelou a transferência dos prisioneiros de guerra norte-coreanos durante seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) na semana passada.

“Recentemente, enviamos dois prisioneiros de guerra norte-coreanos para a República da Coreia. Não é fácil capturar esses homens vivos. Um deles, quando percebeu que seria feito prisioneiro, tentou se matar. E ficou chocado porque o destino não permitiu que ele morresse”, afirmou Zelensky no plenário da ONU.

Na fala, o presidente ucraniano também alertou que a Rússia estaria planejando ampliar a guerra da Ucrânia para outras regiões da Europa e acusou Moscou de utilizar soldados de outros 47 países em seus esforços de guerra.