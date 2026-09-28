Capotamento deixa ferido na estrada da penal em Porto Velho

Por hora1rondonia.com

Publicada em 28/09/2026 às 09h30

Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de emergência no início da noite deste domingo (27), no quilômetro 5 da Estrada da Penal, após o presídio Aruana, na zona rural de Porto Velho (RO). Uma caminhonete ficou completamente danificada depois de capotar e terminar dentro de uma vala às margens da estrada.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, o veículo seguia no sentido da área urbana quando o motorista teria perdido o controle da direção ao tentar desviar de uma motocicleta que estava parada ou circulando às margens da via. Durante a manobra, a caminhonete teria rodado na pista, capotado e, na sequência, saído da estrada e caído dentro da vala.

Testemunhas relataram que havia dois homens no interior da caminhonete no momento do acidente. Apesar da violência da capotagem, os dois conseguiram sair do veículo. Um deles teria sofrido ferimentos, mas, mesmo diante da situação, os ocupantes deixaram o local antes da chegada das equipes de socorro.

Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram mobilizadas para atender as possíveis vítimas. Quando os socorristas chegaram ao ponto indicado, porém, os dois homens já não estavam mais no local e não foram localizados. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde deles ou para onde seguiram após o acidente.

A Polícia Militar do batalhão de trânsito foi acionada para registrar a ocorrência e realizar os levantamentos necessários para esclarecer a dinâmica do acidente. A identidade do motorista e do segundo ocupante ainda não havia sido confirmada, assim como as circunstâncias que fizeram o condutor perder o controle da caminhonete.