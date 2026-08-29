Virginia Fonseca levanta rumores de ter colocado piercing íntimo

Por IG

Publicada em 29/08/2026 às 10h14

Virginia Fonseca, 27 anos, causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais após um detalhe de um vídeo compartilhado pela própria empresária chamar a atenção dos internautas. Na noite desta sexta-feira (28), muitos seguidores começaram a especular que a loira teria colocado um novo piercing.

Depois de ter furado o umbigo e o nariz, os fãs da empresária agora estão cogitando o fato de a namorada de Vini Jr. (26) ter colocado piercing na região dos mamilos. A especulação surgiu depois que Virginia publicou um vídeo usando um biquíni. No registro, um detalhe que aparece sob o tecido da peça fez alguns internautas acreditarem que poderia se tratar de uma joia.

Ainda que o assunto já tenha dominado a internet, Virginia Fonseca, até o momento, não confirmou nada. Portanto, não se sabe se, de fato, a famosa colocou ou não o suposto novo acessório.