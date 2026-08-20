Virginia e Vini Jr. surgem suadinhos em sauna luxuosa em Madri

Por IG

Publicada em 20/08/2026 às 16h08

Virginia Fonseca está passando alguns dias de descanso ao lado do namorado, Vini Jr., em Madri. Aproveitando cada segundo juntos, eles foram fotografados nesta quarta-feira (19), juntinhos na sauna luxuosa da mansão do jogador, localizada em La Moraleja, região nobre da capital espanhola.

O clique foi compartilhado pela influenciadora nos Stories do Instagram, e repostado pelo jogador. Na imagem, Virginia aparece sentada, usando um biquíni branco fininho, enquanto Vini surge se exercitando em uma bicicleta ergométrica, vestindo shorts e tênis de corrida.

Virginia pousou em Madri na terça-feira (18), poucos dias após anunciar sua saída do posto de Rainha de Bateria da Grande Rio. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias, o motivo da desistência da loira é justamente uma suposta mudança para o país europeu que, segundo ele, deve acontecer nos próximos meses.

O casal, que terminou o namoro de oito meses no início de julho, mas se reconciliou durante a Copa do Mundo 2026, vem fazendo a alegria dos fãs durante a passagem da loira pela Europa.