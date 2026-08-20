Michelle e Flávio Bolsonaro reforçam apoio a Bruno Scheid: “Aqui em Rondônia, é o nosso senador”

Por Assessoria

Publicada em 20/08/2026 às 17h01

Ao lado do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro e da ex-primeira-dama e candidata ao Senado pelo Distrito Federal Michelle Bolsonaro, o candidato ao Senado por Rondônia Bruno Bolsonaro Scheid (PL) reforçou nesta quinta-feira (20) o apoio da família Bolsonaro à sua candidatura.

No vídeo publicado nas redes sociais, Michelle é direta:

“Aqui em Rondônia, Bruno Bolsonaro Scheid é o nosso senador.”

Flávio também manifesta apoio a Bruno e destaca o potencial de Rondônia.

“Vamos transformar as riquezas que Deus deu ao Estado de Rondônia em oportunidades e dignidade para o povo rondoniense.”

Bruno afirmou que recebe o apoio como uma responsabilidade de representar o estado no Congresso.

“Essa escolha representa uma grande responsabilidade: levar a voz de Rondônia ao Senado e defender, com firmeza, os interesses do nosso estado.”

O candidato também agradeceu a Michelle e Flávio “pela confiança, pelo apoio e por acreditarem no nosso projeto e na força do povo rondoniense”.

A aparição conjunta reforça Bruno como o nome apoiado pela família Bolsonaro para o Senado em Rondônia, agora com manifestações públicas de Michelle e Flávio em favor de sua candidatura.