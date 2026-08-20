Mais vagas facilitam rotina de quem precisa estacionar no Centro

Por Helen Paiva

Publicada em 20/08/2026 às 16h41

Encontrar uma vaga no Centro de Porto Velho já exigiu paciência, e algumas voltas no quarteirão. Para melhorar essa realidade, a região passou por mudanças na organização do trânsito, ha exatamente um ano na rua Irmã Capelli, próximo ao Tudo Aqui, a retirada do antigo canteiro central deu lugar ao estacionamento em 45 graus e ampliou a oferta de vagas em uma das áreas mais movimentadas do Centro.

A aposentada Elenete Santos percebeu a diferença na prática. Mesmo chegando em um horário de bastante movimento, conseguiu estacionar sem dificuldade.

“Eu vou falar bem a verdade: eu amei tirar aquele canteiro. Era horrível, a gente não conseguia estacionar, não tinha espaço. Pra você ver, cheguei aqui meio-dia e consegui uma vaga. Achei ótimo”.

Com a reorganização do espaço, foram criadas mais de 50 vagas para carros e motos, aproveitando melhor uma via de mão única que antes tinha boa parte da área ocupada pelo canteiro central.

Para o porteiro Márcio Evangelista, que chegou do Pará há menos de um ano, o estacionamento já virou referência quando precisa ir ao Centro.

“Quando venho ao Centro, eu paro aqui e vou resolver as coisas. Ficou muito mais organizado”.

Segundo o secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Torres, a intervenção buscou justamente dar mais funcionalidade a uma área de grande circulação, próxima ao Tudo Aqui e à avenida Sete de Setembro.

“A gente identificou que ali existia um espaço que poderia ser muito melhor aproveitado. Com a retirada do canteiro central e a implantação das vagas em 45 graus, conseguimos ampliar a capacidade de estacionamento sem prejudicar o fluxo da via. É uma região de grande movimento, próxima ao Tudo Aqui e à Sete de Setembro, então essa mudança facilita o acesso de quem vem ao Centro para trabalhar, fazer compras ou buscar algum serviço.”

Para o prefeito Léo Moraes, intervenções como essa mostram que soluções simples também podem gerar impacto direto no dia a dia da população.

“Às vezes, uma mudança que parece simples faz uma diferença enorme na rotina das pessoas. Aqui, um espaço que era pouco aproveitado se transformou em mais vagas para quem trabalha, compra ou precisa resolver alguma coisa no Centro. É olhar para a cidade, entender onde estão as dificuldades e buscar soluções que funcionem de verdade no dia a dia da população”, destacou o prefeito.

Matheus da Silva, também aprovou a mudança. “Ter liberado esse canteiro e colocado todos esses estacionamentos ficou bem melhor. A Prefeitura tem feito muito pelo trânsito, pelo que eu tenho visto.”

Entre uma compra, um documento para resolver ou um compromisso no Centro, encontrar onde deixar o carro pode parecer um detalhe. Para quem depende disso todos os dias, porém, uma vaga a mais pode significar algumas voltas a menos.

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