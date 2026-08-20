Campanha contra queimadas leva orientações às UBS e UPAs de Porto Velho

Por Sema

Publicada em 20/08/2026 às 16h42

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) está ampliando as ações de conscientização sobre as queimadas urbanas em Porto Velho. Desta vez, a campanha chega às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital, espaços estratégicos onde é possível alcançar diretamente a população mais vulnerável aos efeitos da fumaça.

A iniciativa tem como público-alvo crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, que estão entre os mais afetados pela fumaça das queimadas e costumam buscar atendimento com sintomas agravados. Levar essa informação diretamente às unidades de saúde é uma forma de antecipar a prevenção e reduzir os danos à saúde.

A diretora do Departamento de Gestão de Políticas Públicas Ambientais (DGPA), Joana Aurélia, enfatizou que combater as queimadas vai além da preservação ambiental, é também uma medida de saúde pública.

"Nossa mensagem é muito simples: é melhor prevenir do que tratar. As queimadas urbanas não representam apenas um problema ambiental; elas também têm impacto direto na saúde pública, aumentando a procura por atendimentos, agravando problemas respiratórios e podendo gerar internações e outros custos para o sistema de saúde. Por isso, conscientizar a população dentro das próprias unidades de saúde é também uma forma de cuidar. Cada queimada evitada significa menos fumaça no ar, menos pessoas adoecendo e, consequentemente, menos pressão sobre os serviços públicos de saúde."

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da conscientização e da participação da população no combate às queimadas urbanas.

“Combater as queimadas é uma responsabilidade de todos. Estamos ampliando as orientações para que a população compreenda que uma atitude aparentemente simples, como colocar fogo em um terreno, pode trazer consequências graves para o meio ambiente e para a saúde. Prevenir é proteger nossas famílias, nossas crianças e toda a nossa cidade.”

A Sema segue atuando para ampliar o alcance das orientações e incentivar a população a adotar práticas seguras, como evitar o uso do fogo para limpeza de terrenos e denunciar focos de incêndio.

Canais de denúncias

A população pode denunciar queimadas e focos de incêndio de forma rápida e segura. O primeiro contato deve ser com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, para que as equipes possam agir com agilidade. Além disso, a Sema mantém canais oficiais para receber denúncias, como o aplicativo PVH+ e o WhatsApp (69) 98423-4092, onde é possível enviar fotos, vídeos e a localização exata do foco de incêndio.

A Prefeitura alerta que queimadas irregulares na área urbana são crime ambiental e que a fiscalização será ainda mais rigorosa para coibir essa prática e punir os responsáveis.