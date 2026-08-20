PRF apreende mais de 200 quilos de drogas em Vilhena

Por PRF-RO

Publicada em 20/08/2026 às 16h42

Porto Velho, RO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia apreendeu, na manhã desta quinta-feira (20), cerca de 217 kg de substâncias entorpecentes. A ocorrência foi registrada no km 1 da BR-364, no município de Vilhena/RO.



Durante fiscalização de combate ao crime, a equipe policial abordou uma combinação de veículos de carga (CVC), composta por um caminhão-trator e dois semirreboques.



No decorrer dos procedimentos de fiscalização, os PRFs realizaram averiguações no compartimento de carga do veículo, momento em que localizaram diversos volumes ocultos contendo substâncias ilícitas. Ao todo, foram encontrados 207,98 kg de substância análoga à skunk e 9,02 kg de substância análoga à haxixe.



Diante do flagrante, foi dada voz de prisão aos infratores pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33) e associação ao tráfico (art. 35), ambos previstos na Lei nº 11.343/2006. Os detidos foram encaminhados, juntamente com os materiais apreendidos, à Delegacia de Polícia Federal de Vilhena/RO para adoção das providências cabíveis.