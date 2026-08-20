Mulher é encontrada morta com mãos amarradas na zona leste

Por Newsrondonia.com

Publicada em 20/08/2026 às 14h30

Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta, com as mãos amarradas para trás, dentro de uma residência localizada na avenida Rio de Janeiro com a rua Florestan Fernandes, no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Porto Velho.

O corpo estava em avançado estado de decomposição. A vítima foi localizada na manhã desta quinta-feira (20), após moradores das proximidades relatarem um forte mau cheiro que teria começado há aproximadamente três dias.

Segundo informações de testemunhas, a residência estava desocupada. O proprietário teria relatado que, nos últimos dias, pessoas em situação de rua e possíveis usuários de drogas estariam entrando no imóvel.

Com a intensificação do odor, alguns moradores decidiram verificar a residência. Ao entrarem no local, encontraram a mulher já sem vida e com as mãos amarradas para trás.

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no endereço. Os socorristas constataram o óbito.

Devido ao avançado estado de decomposição do corpo, ainda não foi possível determinar, no local, se a vítima apresentava perfurações causadas por arma branca, disparos de arma de fogo ou outro tipo de lesão.

A área foi isolada para o trabalho da Perícia Criminal, que deverá analisar as circunstâncias da morte e os vestígios encontrados na residência.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Entre os objetivos da investigação estão a identificação da vítima e o esclarecimento das circunstâncias em que ocorreu a morte.