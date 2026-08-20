Rede de Protenção: Prefeitura de Porto Velho lança Programa Acolhe Mulher com atendimento digital 24 horas

Por Letícia Regis

Publicada em 20/08/2026 às 14h49

Nem sempre pedir ajuda é fácil. Para muitas mulheres em situação de violência, o primeiro passo pode ser justamente encontrar um espaço seguro para falar, tirar dúvidas e entender quais caminhos seguir. Pensando nisso, a Prefeitura de Porto Velho lançou, nesta quinta-feira (20), o Programa Acolhe Mulher, iniciativa criada para aproximar a rede de proteção de quem precisa dela.

O programa foi desenvolvido para funcionar de forma 100% remota e 24 horas por dia, permitindo que mulheres tenham acesso a orientações sem precisar, inicialmente, se deslocar até uma unidade de atendimento.

A proposta reúne tecnologia e atendimento humanizado em três etapas. A primeira é o chatbot VitorIA, disponível pelo WhatsApp para oferecer orientações rápidas e informações iniciais. Em seguida, quando necessário, a mulher poderá contar com atendimento humano qualificado, disponível 24 horas, com profissionais preparados para acolher e orientar cada situação.

A terceira camada é o encaminhamento seguro para os serviços que integram a rede de proteção, como a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Ministério Público, Defensoria Pública e serviços de saúde.

Instituído pelo Decreto nº 22.037, o Acolhe Mulher conta com uma equipe treinada com base na Lei Maria da Penha e segue protocolos de sigilo e proteção de dados previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

“Esse é um momento muito marcante e simbólico. Temos profissionais capacitados para trabalharem nesse programa e atenderem as mulheres que estão em situação de violência. Esse programa será referência para todo Brasil, que integra forças de segurança e acesso à quem entrar em contato conosco”, destacou o prefeito.

A coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Lena Assis, explica que a proposta foi pensada justamente para diminuir barreiras que podem dificultar a busca por ajuda.

“Ver esse programa nascendo, é de suma importância para as mulheres, me sinto muito feliz. Ele vai auxiliar muitas mulheres que precisam de acompanhamento e acolhimento com um atendimento em etapas e totalmente preparado para ajudar quem precisa”.

Com o novo programa, Porto Velho amplia sua estratégia de enfrentamento à violência contra a mulher e aposta em uma ferramenta que une acesso, informação, segurança e acolhimento.

Mais do que uma plataforma digital, o Acolhe Mulher representa uma porta de entrada para a rede de proteção. Uma porta que permanece aberta 24 horas por dia, todos os dias, para que nenhuma mulher tenha dificuldade para buscar ajuda.