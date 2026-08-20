Peru registra terremoto dias após simular abalo de 8,8; país prevê grande tremor no futuro

Por G1

Publicada em 20/08/2026 às 15h43

O Peru realizou na semana passada um exercício nacional que simulou um terremoto de magnitude 8,8. Seis dias depois, nesta quinta-feira (20), o país foi atingido por um tremor de magnitude 6,7.

O exercício foi realizado na sexta-feira (14) em 18 regiões do país e contou com equipes de resgate mobilizadas em Lima. A atividade também simulou cenários de chuvas intensas e tsunamis.

O treinamento ocorreu após os fortes terremotos registrados recentemente na Venezuela e na Colômbia e marcou os 19 anos do terremoto de magnitude 7,9 que atingiu a região de Pisco, em 2007, e deixou quase 600 mortos.

Marco Pajuelo, comandante dos bombeiros do Peru, disse que o país espera um terremoto de grande magnitude muito em breve. Por este motivo, simulações precisam ser feitas para preparar a população e equipes de resgate.

"De acordo com o que é apontado pelo Instituto Geofísico Nacional, devido a tantos anos de silêncio sísmico, é esperado um terremoto de magnitude em torno de 8,8, que teria um potencial de destruição muito grande", informou.

O Peru está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma faixa de intensa atividade tectônica onde terremotos são frequentes. Em 2007, um abalo de magnitude 7,9 atingiu a província de Pisco, na região de Ica, e deixou quase 600 mortos.

No fim de julho, um tremor de magnitude 5,6 foi registrado próximo da fronteira entre o Peru e o Brasil. Nas redes sociais, peruanos relataram ter sentido o abalo, mas com baixa intensidade.

O terremoto desta quinta-feira teve magnitude 6,7 segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com o USGS, o epicentro foi registrado em uma área de cordilheira, a uma profundidade de 99 quilômetros. A organização norte-americana classificou o tremor como "muito forte" em algumas áreas.

Inicialmente, o Instituto de Geofísica do Peru informou que o terremoto teve magnitude 7,2 e ocorreu a uma profundidade de 108 quilômetros. O chefe da instituição, Hernando Tavera, disse que a profundidade do terremoto impediu que houvesse grandes danos.

"A população saiu às ruas por preocupação, mas não houve impacto", disse ele à rádio local RPP.

O terremoto foi sentido com mais força em uma área pouco povoada. A cidade mais próxima, Coracora, tem cerca de 11 mil habitantes. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram nuvens de poeira saindo das montanhas após o terremoto.

A agência de notícias Andina afirmou que houve deslizamentos de terra em regiões montanhosas, mas sem causar danos.

Na região de Lima, testemunhas afirmaram ao Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC) que o tremor foi leve, mas de longa duração. A capital está a cerca de 600 km do epicentro.