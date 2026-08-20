Giro da Saúde leva atendimentos especializados à zona Leste neste sábado (22)

Por Jhon Silva

Publicada em 20/08/2026 às 16h23

Com o objetivo de descentralizar os serviços de saúde, ampliar o acesso da população e dar mais celeridade ao atendimento de pacientes que aguardam na fila do Sistema de Regulação Municipal, a Prefeitura de Porto Velho realiza, neste sábado (22), mais uma edição do Giro da Saúde.

A ação acontece das 8h às 14h, na Unidade de Saúde da Família (USF) Hamilton Gondim, localizada na avenida José Amador dos Reis, bairro Tancredo Neves, zona Leste da capital.

Nesta edição, o Giro da Saúde contará com uma estrutura formada por profissionais de diferentes áreas, com atendimentos em ginecologia, pediatria, psicologia, clínica geral, psiquiatria, ortopedia, cardiologia e oftalmologia.

Para as consultas especializadas, o atendimento será destinado prioritariamente aos pacientes da região que já possuem solicitação cadastrada no Sistema de Regulação Municipal e forem convocados para participar da ação.

Saúde mais perto

O Giro da Saúde integra a estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) para descentralizar a assistência especializada e aproximar os serviços da população. Ao levar consultas com especialistas para diferentes regiões do município, a iniciativa busca ampliar o acesso de forma mais ágil, resolutiva e humanizada.

Proposta contribui para reduzir barreiras de acesso e diminuir a necessidade de grandes deslocamentos dos usuários

A proposta também contribui para reduzir barreiras de acesso e diminuir a necessidade de grandes deslocamentos dos usuários. A concentração de diferentes especialidades em regiões estratégicas facilita o atendimento de pacientes que aguardam por consultas e fortalece a integração entre os serviços da rede municipal.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, diz que a estratégia permite aproximar os profissionais dos moradores e avançar nos atendimentos especializados. “O Giro da Saúde é uma estratégia que aproxima a assistência especializada da população e nos permite avançar no atendimento de pacientes que já aguardam pela Regulação. Estamos levando diferentes profissionais para mais perto das comunidades, facilitando o acesso, reduzindo deslocamentos e oferecendo um cuidado mais ágil e humanizado”.

Além das especialidades direcionadas aos pacientes regulados e convocados, a programação contará com clínicos gerais para atendimento de demanda espontânea, por ordem de chegada. Durante a avaliação, os profissionais poderão realizar os encaminhamentos necessários de acordo com cada caso.

A iniciativa também busca contribuir para a redução do tempo de espera, o diagnóstico precoce e o início oportuno do tratamento, quando necessário. A estratégia fortalece a atenção à Saúde como uma rede integrada, permitindo que o cidadão tenha acesso ao cuidado de maneira mais próxima da realidade da região onde vive.

Para o prefeito Léo Moraes, ampliar a presença dos serviços nos bairros é uma forma de facilitar o acesso da população ao Sistema Único de Saúde (SUS). “Queremos uma saúde cada vez mais próxima das pessoas. Quando levamos os atendimentos para os bairros, facilitamos a vida de quem precisa do serviço e criamos novas oportunidades para avançar nas filas de espera. O Giro da Saúde reforça esse compromisso de cuidar das pessoas com mais eficiência, respeito e humanização”.

Mais do que uma ação concentrada, o Giro da Saúde consolida uma política de aproximação entre os serviços especializados e a comunidade, reforçando o compromisso da gestão municipal com a equidade no acesso ao SUS e garantindo que o cuidado chegue mais perto de onde as pessoas estão.

Serviço

Evento: Giro da Saúde

Data: Sábado, 22 de agosto

Horário: Das 8h às 14h

Local: USF Hamilton Gondim

Endereço: Av. José Amador dos Reis, s/n, bairro Tancredo Neves, zona Leste de Porto Velho

Atendimentos: Ginecologia, Pediatria, Psicologia, Clínica Geral, Psiquiatria, Ortopedia, Cardiologia e Oftalmologia.

Consultas especializadas: destinadas prioritariamente aos pacientes cadastrados na Regulação Municipal e convocados para a ação.

Clínico geral: demanda espontânea, por ordem de chegada.