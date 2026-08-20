TAREFA - Missão integrada avalia qualidade da água e mapeia riscos em comunidades ribeirinhas

Por Jhon Silva

Publicada em 20/08/2026 às 16h31

A Prefeitura de Porto Velho realiza uma missão interinstitucional nas comunidades ribeirinhas do Rio Madeira para levantar informações que contribuam com ações de segurança hídrica, saneamento e prevenção de desastres.

Coordenada pela Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC), a missão percorre comunidades de Demarcação, Calama, Nazaré, São Carlos e áreas rurais vinculadas ao Distrito Sede, reunindo órgãos municipais e parceiros estaduais e federais.

Um dos principais trabalhos é a avaliação das condições de abastecimento de água. A Defesa Civil verifica as instalações onde existem poços e, com acompanhamento de engenheiro e técnico eletricista, avalia as redes de energia dos locais onde funcionam bombas de captação e distribuição.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), por meio da Vigilância Sanitária, também realizam a coleta de amostras de água, posteriormente encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacen) para análise.

Entre os parâmetros avaliados estão ferro, turbidez e níveis de cloro nos sistemas que possuem tratamento. O objetivo é verificar a qualidade da água consumida pela população e identificar possíveis necessidades de adequação.

Diagnóstico

Equipes levantam informações sobre áreas sujeitas a cheias e estiagens, condições de acesso, saneamento, infraestrutura, vulnerabilidade social e atividades produtivas

Além da água, as equipes levantam informações sobre áreas sujeitas a cheias e estiagens, condições de acesso, saneamento, infraestrutura, vulnerabilidade social e atividades produtivas. Também são avaliados poços, cacimbas, reservatórios, sistemas comunitários e pontos de captação diretamente no Rio Madeira.

A missão conta com a participação da Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, Caerd, Funasa, Semusa, Seinfra, Semias e Semagric, permitindo um diagnóstico integrado das necessidades de cada comunidade.

O prefeito Léo Moraes disse que o levantamento permitirá planejar soluções de acordo com a realidade de cada localidade. “Estamos indo até as comunidades para conhecer de perto as necessidades e transformar essas informações em ações concretas. Cada região possui uma realidade diferente e esse trabalho integrado vai nos ajudar a planejar soluções mais eficientes, principalmente para garantir água de qualidade, infraestrutura e mais segurança às famílias”.

Segundo o superintendente municipal de Proteção e Defesa Civil, Marcos Berti Cavalcanti, as informações coletadas também serão importantes para preparar o município para períodos críticos. “Estamos levantando as condições das fontes de água, dos acessos, das estruturas e das áreas de risco. Esses dados vão orientar nossas prioridades e permitir um planejamento mais eficiente para enfrentar tanto os períodos de cheia quanto de estiagem”.

O Tenente-Coronel PM Marcelo Victor Duarte Corrêa ressaltou que a integração entre diferentes instituições amplia a capacidade de resposta do poder público. “Esse trabalho reúne diferentes áreas para que tenhamos uma visão completa das comunidades. A partir dessas informações, podemos estabelecer prioridades, melhorar a logística de atendimento e estruturar projetos para buscar recursos e implantar as soluções necessárias”.

Após as visitas, os dados serão reunidos em relatórios técnicos, mapas e propostas de intervenção, que poderão subsidiar projetos para implantação ou recuperação de poços, reservatórios, sistemas de tratamento de água e outras melhorias.