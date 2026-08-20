Prefeitura participa do lançamento do projeto Moldando Talentos em Nova Mutum Paraná

Por Adaides Batista

Publicada em 20/08/2026 às 16h34

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), participou, na quarta-feira (19), do lançamento do projeto social Moldando Talentos, realizado pela Associação do Observatório Socioambiental, em Nova Mutum Paraná. A iniciativa beneficiará 280 crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos, de Nova Mutum Paraná e comunidades da região, com atividades gratuitas de balé, judô, futebol e vôlei no contraturno escolar.

O lançamento contou com a presença do secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, que representou a Prefeitura de Porto Velho e destacou a importância da parceria do município para a realização do projeto. A ação integra as políticas públicas de proteção social e garantia de direitos de crianças e adolescentes, ampliando o acesso a atividades que contribuem para o desenvolvimento integral e para a convivência comunitária.

A participação da Prefeitura, por meio da Semias, ocorre especialmente através dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), destinados ao financiamento de iniciativas que promovem e protegem os direitos desse público. O projeto também conta com recursos da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas (Vepema) e doação incentivada da Jirau Energia, além da parceria da Associação Atlética Nova Mutuense.

Esporte, cultura e proteção social

O Moldando Talentos oferece atividades no contraturno escolar, criando espaços de convivência seguros e acolhedores para crianças e adolescentes. A proposta vai além do ensino das modalidades esportivas e culturais: busca estimular valores como disciplina, respeito, cooperação, responsabilidade, autoestima e trabalho em equipe.

Participação da Prefeitura, ocorre especialmente através dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA)

A iniciativa também contribui para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e para a prevenção de situações de vulnerabilidade social. Ao proporcionar novas oportunidades de convivência, aprendizado e desenvolvimento, o projeto se soma às ações do poder público voltadas à garantia dos direitos previstos para crianças e adolescentes.

Para a Prefeitura de Porto Velho, a parceria representa uma forma concreta de fazer com que os recursos destinados à política de garantia de direitos se transformem em oportunidades para a população. Por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Semias fortalece projetos desenvolvidos em parceria com organizações da sociedade civil, ampliando o alcance das políticas sociais também para comunidades mais distantes da área central do município.

Parceria que transforma

Durante o lançamento, crianças, adolescentes, familiares, representantes das instituições envolvidas, parceiros e moradores da comunidade participaram da apresentação oficial do projeto, que marca o início das atividades em Nova Mutum Paraná.

A presença da Prefeitura, por meio da Semias, reforça o compromisso da gestão municipal com a construção de uma rede de proteção capaz de atuar de forma articulada na promoção dos direitos de crianças e adolescentes. A iniciativa demonstra ainda a importância da união entre poder público, sociedade civil, instituições e iniciativa privada para criar oportunidades e fortalecer as comunidades.

Com capacidade para atender 280 participantes, o Moldando Talentos amplia o acesso ao esporte, à cultura e à convivência social, contribuindo para que crianças e adolescentes de Nova Mutum Paraná tenham novas possibilidades de aprendizado, desenvolvimento e construção de seus projetos de vida.

“Investir em nossas crianças e adolescentes é investir no futuro de Porto Velho. O Moldando Talentos mostra a importância das parcerias e de utilizarmos os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para transformar direitos em oportunidades. A Prefeitura, por meio da Semias, tem o compromisso de fortalecer iniciativas que promovam inclusão, convivência e proteção social, chegando também às comunidades mais distantes da nossa cidade”, ressaltou o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso.

“O Moldando Talentos representa uma importante oportunidade para nossas crianças e adolescentes, porque une esporte, cultura, convivência e inclusão social. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semias, tem o compromisso de apoiar iniciativas que ampliem direitos e criem novas perspectivas para crianças e adolescentes, especialmente nas comunidades mais distantes. É assim, com parcerias e ações concretas, que construímos uma cidade mais inclusiva e com mais oportunidades para todos”, informou o prefeito Léo Moraes.