porta-aviões de emergência dos EUA chega ao Oriente Médio

Por G1

Publicada em 20/08/2026 às 15h48

O porta-aviões USS George Washington chegou ao Oriente Médio na quarta-feira para atuar na guerra contra o Irã, anunciou nesta quinta-feira (20) o Exército dos Estados Unidos.

“O Grupo de Ataque do porta-aviões George Washington está operando no Oriente Médio em uma mobilização programada, após ter chegado ontem à área de responsabilidade do Comando Central”, afirmou no X o Comando Central dos EUA (Centcom, na sigla em inglês), responsável pelas forças norte-americanas na região.

O porta-aviões demorou pouco menos de uma semana para chegar ao Oriente Médio a partir de sua base no Japão, onde geralmente fica estacionado. Sua ida à região para integrar os esforços dos EUA na guerra contra o Irã, no entanto, foi considerada por especialistas como um movimento "de emergência" do governo Trump, porque "criou um buraco" na região do Pacífico, que ficou momentaneamente sem a presença de um poderio militar robusto. Leia mais abaixo.

O USS George Washington é acompanhado por um grupo de ataque composto por navios de guerra e outras embarcações de apoio. Ele substituirá o USS Abraham Lincoln, que tem sofrido com problemas técnicos e com problemas de saúde mental entre os tripulantes.