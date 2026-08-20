Caiado critica ausência de Lula e Flávio em debate e cobra regra para obrigar candidatos a participar

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/08/2026 às 15h13

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) elevou o tom nesta quinta-feira (20) ao comentar as ausências já confirmadas de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro debate presidencial da campanha de 2026, marcado para domingo, 23 de agosto, na Band. Para Caiado, quem pretende comandar o país deve estar disposto a enfrentar adversários, responder a questionamentos e apresentar suas posições diretamente ao eleitor.

Durante agenda de campanha no Brás, na região central de São Paulo, Caiado criticou a possibilidade de candidatos recusarem debates enquanto o eleitor brasileiro está submetido ao voto obrigatório. O presidenciável classificou a situação como uma espécie de desequilíbrio nas regras eleitorais.

“Você impõe o eleitor que tem que ir votar.”

Na sequência, Caiado endureceu a crítica às ausências e afirmou que Lula e Flávio demonstram receio de participar do confronto televisionado.

“Têm medo de estarem presentes e amarelados num debate que é o primeiro debate que nós teremos na Band.”

Ao sustentar a importância do confronto direto entre candidatos, o governador de Goiás afirmou que a ausência em debates levanta dúvidas sobre a disposição dos presidenciáveis para prestar contas de suas posições e enfrentar questionamentos públicos.

“Isso significa o quê? Que eles têm muito a esconder. Que eles realmente não suportam o debate.”

Caiado foi além da crítica aos adversários e apresentou uma proposta para futuras eleições: transformar em obrigação legal a participação dos candidatos em determinados debates. Na avaliação dele, ao menos os encontros realizados pelas principais redes de comunicação deveriam contar com presença obrigatória dos presidenciáveis.

O candidato do PSD argumentou que os debates têm papel central no primeiro turno por permitirem ao eleitor comparar propostas, observar o comportamento dos concorrentes sob pressão e avaliar quem está preparado para disputar a Presidência.