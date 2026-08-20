Prefeitura de Jaru vem a público acerca da ocorrência registrada envolvendo um veículo da frota oficial e dois servidores públicos

Por assessoria

Publicada em 20/08/2026 às 14h30

Diante do exposto, esclarece que os veículos oficiais são monitorados 24 horas por dia por meio de sistema de rastreamento, permitindo o acompanhamento de seus deslocamentos e contribuindo para a segurança, o controle e a correta utilização do patrimônio público.

E a partir da identificação de deslocamentos que, em princípio, não condizem com as rotas e finalidades habituais do veículo, a equipe responsável pela gestão e fiscalização da frota passou a realizar o devido acompanhamento, com o objetivo de verificar eventual utilização em desacordo com as normas administrativas.

Durante as diligências realizadas pela equipe da Prefeitura, o veículo oficial foi localizado em uma área de vegetação e terreno sem ocupação, no Município de Jaru. No local, foram encontrados dois servidores públicos no interior do veículo, em circunstâncias de natureza íntima.

Diante da situação constatada, a equipe acionou imediatamente a Polícia Militar, que compareceu ao local para o registro formal da ocorrência e a adoção das providências cabíveis.

Em seguida, a Prefeitura de Jaru instaurou procedimento administrativo destinado a apurar os fatos, as circunstâncias da utilização do veículo oficial e eventual responsabilidade funcional dos servidores envolvidos, que foram afastados pelo período inicial de 60 dias.

A apuração será conduzida de acordo com a legislação vigente, assegurando aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa, bem como todos os demais direitos e garantias aplicáveis ao procedimento administrativo.

A Prefeitura ressalta que não haverá antecipação de qualquer juízo de responsabilidade antes da conclusão da apuração, cabendo às instâncias competentes analisar os fatos e adotar as medidas eventualmente pertinentes.

Por fim, a Administração Municipal reafirma seu compromisso com a transparência, a fiscalização, a correta utilização dos bens públicos, a responsabilidade administrativa e o cumprimento rigoroso dos princípios e normas.