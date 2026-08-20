Incentivo ao produtor rural: Prefeitura amplia produção de mudas de cacau no Viveiro Municipal

Por Assessoria

Publicada em 20/08/2026 às 15h12

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - Semeagro, ampliou a capacidade de produção de mudas de cacau no Viveiro Municipal. O número passou de 15 mil para 20 mil mudas, fortalecendo as ações de incentivo à agricultura e de apoio aos produtores rurais do município.

As mudas, das variedades clonal e híbrida, são cultivadas no Viveiro Municipal e destinadas a atender à demanda da produção cacaueira de Jaru, que se destaca como líder na produção de cacau em Rondônia.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Cleverson Barbosa, a ampliação faz parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento do setor produtivo. “Realizamos a doação e o transporte de mudas, preparação do solo e diversas outras atividades que contribuem para o aumento da produção agrícola em Jaru”, destacou.

Os produtores rurais interessados em receber mudas de cacau devem comparecer pessoalmente à sede da Semeagro para realizar o cadastro.

O atendimento ao público é realizado na rua Otaviano Pereira Neto, nº 4475, Setor 02, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.