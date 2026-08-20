Deborah Secco exibe pernas supermusculosas:

Por R7

Publicada em 20/08/2026 às 15h57

Deborah Secco voltou a exibir o corpo sarado em suas redes sociais nesta quinta-feira (20). A atriz, de 46 anos, fez um vídeo contando que tinha acabado de se exercitar e impressionou pela barriga trincada e as pernas musculosas.

“Eu não posto, mas eu estou aqui todo dia. É isso. Sem make, sem filtro, mas com disposição”, disse ela, vestindo um short curtíssimo e um top.

Em recente entrevista, Deborah surpreendeu ao revelar que mantém a forma física treinando em casa e que não costuma seguir dietas.

Ela dispensa academias e usa apenas halteres de 10 kg, caneleiras e elásticos, focando na constância. “Eu sempre malhei, treinei, nunca fui uma ficcionada, então eu era meio turista, ficava seis meses indo muito e depois ficava três meses sem ir”, contou.

“Praticamente eu não folgo. Eu treino todos os dias, nem que nesse dia eu consiga 30 minutos, nesse dia eu consiga 20 minutos, uma hora. Ótimo, vou treinar com calma“, completou.