Evaristo Costa diz que vai produzir

Por IG

Publicada em 20/08/2026 às 16h16

Evaristo Costa chamou a atenção dos seguidores na última quarta-feira (19) ao anunciar que iniciaria a produção de "conteúdo adulto". No entanto, quem pensou que se tratava de outro tipo de trabalho acabou levando um susto. O jornalista disse que estava brincando com assuntos relacionados aos seus 40 anos, que estão se aproximando.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, ele afirmou que teria começado a gravar seus conteúdos iniciais e até revelou qual seria o tema do primeiro episódio.

Decidi que vou começar a produzir conteúdo adulto. Espero que eu possa contar com o apoio de vocês que sempre me acompanharam. Já gravei alguns vídeos. Inclusive, se tudo der certo, na semana que vem já sai o primeiro episódio. O tema vai ser dor nas costas, depois vista cansada, hipertensão, colesterol e por aí vaiEvaristo Costa

Depois da polêmica, o apresentador postou outro vídeo, agora, falando de forma mais consistente sobre os cuidados com a saúde depois dos 40 anos: “40+ Não descuide da sua saúde", disse.

Reação do público

Nas redes sociais, o público reagiu com bom-humor às "provocações" do ex-contratado da TV Globo. Alguns sugeriram até que o jornalista recebesse um GPS de presente, pois o comunicador estava indo "longe demais".

"Alguém dá um GPS para ele, está indo longe demais", disse um. "Eu preciso parar de abrir os comentários enquanto assisto ao vídeo. Poxa", comentou outro. "Antigamente, você me passava mais credibilidade. Mentir sobre os 50 anos foi demais. Desde que me entendo por gente, você tem a mesma fisionomia. Ou mentiu a idade ou está dormindo no formol! Só acho errado não compartilhar a fórmula da juventude conosco", disse uma terceira.

Quem é Evaristo Costa?

Evaristo de Oliveira Costa Merigo é um apresentador e jornalista brasileiro. É conhecido por sua passagem pela TV Globo, onde fez sucesso como âncora do Jornal Hoje entre 2004 e 2017. Entre 2019 e 2021, foi um dos apresentadores da CNN Brasil.

No canal de notícias, ele apresentou o CNN Séries Originais. O formato foi encerrado em setembro de 2021, o que causou a dispensa do âncora. Na época, Costa relatou à imprensa que estava de férias e que sua saída da empresa não havia sido em comum acordo.