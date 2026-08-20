Espigão do Oeste recebe a Certificação Selo Verde pela entrega do Plano Municipal de Prevenção e Combate às Queimadas

Por Assessoria

Publicada em 20/08/2026 às 15h17

Espigão d'Oeste é Selo Verde! Você sabia que o ar que respiramos hoje em Espigão d'Oeste está mais protegido? É com muita alegria que compartilhamos: nosso município recebeu a Certificação Selo Verde pela entrega do Plano Municipal de Prevenção e Combate às Queimadas e aos Incêndios Florestais.

Mas o que isso muda na sua vida? Tudo.

Significa que, quando chegar a época da seca, teremos menos risco de incêndios devastando nossas matas, nossas árvores frutíferas, nossos rios e nossa fauna. Significa que as crianças que crescem brincando perto das áreas verdes da nossa cidade podem contar com um ambiente mais preservado. Significa que o agricultor que depende da terra não precisa temer que o fogo leve anos de trabalho em segundos.

Isso é mais do que um documento. É respeito pelo futuro dos Espigãoenses.

Esse resultado não caiu do céu: veio de um trabalho coletivo. Servidores, técnicos e parceiros uniram conhecimento, dedicação e responsabilidade para construir um plano que protege o que é nosso. E quando dizemos "nosso", é de cada um dos mais de 33 mil Espigãoenses que chamam essa terra de lar.

O Selo Verde não é troféu de prateleira. É compromisso vivo: continuar avançando na proteção ambiental, no desenvolvimento sustentável e no cuidado com cada árvore, cada rio, cada serra que faz de Espigão d'Oeste o lugar que escolhemos para viver.

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação.

Você já sabe o que fazer se virar fogo próximo à sua casa? A prevenção começa em cada um de nós. Denuncie queimadas e mantenha nosso município verde e seguro!