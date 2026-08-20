Onde posicionar o climatizador para melhorar o desempenho?

Por Redação

Publicada em 20/08/2026 às 16h23

Mudar o climatizador de lugar pode alterar a sensação de conforto, mesmo sem ajustar a velocidade. Isso ocorre porque paredes, móveis e cortinas interferem na distribuição do fluxo, enquanto a falta de ventilação favorece o acúmulo de umidade.

A melhor posição depende do formato do cômodo e da área em que as pessoas permanecem. O aparelho precisa receber ar e manter a saída desobstruída para funcionar de maneira adequada.

O climatizador deve ficar próximo à janela?

O climatizador de ar pode ser colocado perto de uma porta ou janela aberta, desde que o local seja protegido de chuva e sol direto. A entrada de ar favorece a renovação do ambiente e contribui para o processo de evaporação.

Não é necessário manter todas as janelas abertas. Uma passagem moderada pode ser suficiente para permitir que o ar circule e impedir que a umidade fique concentrada no cômodo.

O equipamento não deve bloquear portas nem áreas de passagem. Também é importante evitar locais nos quais o cabo elétrico possa provocar tropeços.

O ambiente precisa permanecer aberto?

Ao contrário do ar-condicionado, o climatizador não depende de um espaço completamente fechado. Em um cômodo sem renovação, a umidade liberada tende a se acumular e pode reduzir a sensação de frescor.

Manter uma abertura ajuda a substituir o ar quente e úmido por uma nova corrente. Esse cuidado é especialmente relevante durante períodos de uso prolongado.

Caso apareçam condensação nas janelas, cheiro de umidade ou sensação crescente de abafamento, é necessário ampliar a ventilação e avaliar se o aparelho é adequado às condições climáticas do local.

A saída de ar pode ficar perto dos móveis?

Móveis altos, sofás, cortinas e divisórias podem bloquear o fluxo. A parte frontal deve permanecer livre para que o ar alcance a região desejada sem ser desviado logo após sair do aparelho.

Encostar o climatizador na parede também pode prejudicar a entrada de ar, dependendo da localização das grades. As distâncias indicadas no manual devem ser respeitadas.

Como o alcance varia entre os modelos, posicionar o aparelho voltado para a área ocupada costuma proporcionar uma sensação mais rápida de conforto. Isso não significa direcionar o vento continuamente para o rosto, principalmente durante o sono.

É possível usar o aparelho no quarto?

O uso no quarto exige atenção ao ruído, à direção do fluxo e ao nível de umidade. O equipamento deve ficar em uma superfície nivelada e afastado de tecidos que possam cobrir as entradas ou saídas de ar.

O temporizador pode ajudar a limitar o período de funcionamento durante a noite. Velocidades mais baixas tendem a produzir uma corrente menos intensa, mas o resultado depende das características de cada modelo.

Antes de dormir, é importante verificar se o reservatório está corretamente encaixado e se não existem vazamentos.

O aparelho pode ser transportado entre os cômodos?

Modelos com rodízios facilitam o deslocamento, mas devem ser movimentados com cuidado quando o reservatório estiver cheio. Passagens irregulares e movimentos bruscos podem causar derramamento de água.

O equipamento precisa ser desligado da tomada antes da mudança de local. O cabo não deve ser utilizado para puxá-lo.

Escolher uma posição adequada melhora a distribuição do ar e evita o excesso de umidade. A localização deve ser revista sempre que o climatizador for levado para outro cômodo, pois cada espaço apresenta obstáculos e condições de ventilação diferentes.