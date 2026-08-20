Coronel Vital dá início à jornada eleitoral rumo à Assembleia Legislativa de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 20/08/2026 às 16h05

O coronel Vital deu início oficialmente à sua jornada eleitoral rumo a uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia, marcando o começo de uma nova etapa em sua trajetória de serviço público. Após anos dedicados à segurança pública e à gestão estadual, o candidato inicia a campanha com o compromisso de percorrer os municípios, ouvir a população e apresentar propostas voltadas ao fortalecimento das políticas públicas em todo o estado.

Reconhecido por sua atuação à frente da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Vital construiu uma carreira pautada pela disciplina, planejamento e busca por resultados. Agora, leva essa experiência para a disputa por uma vaga no Parlamento Estadual, defendendo uma atuação firme na fiscalização dos recursos públicos, no fortalecimento da segurança, da saúde, da educação, da infraestrutura e do desenvolvimento dos municípios rondonienses.

O início da campanha representa também o momento de intensificar o diálogo com a população. Durante a jornada eleitoral, o coronel Vital pretende visitar todas as regiões de Rondônia, apresentando suas propostas e ouvindo de perto as demandas de quem vive a realidade de cada município.

“Chegou o momento de caminhar ao lado da população, ouvir cada cidadão e construir um mandato comprometido com resultados. Quero colocar minha experiência de gestão e de serviço público à disposição de Rondônia, trabalhando com responsabilidade, transparência e dedicação”, destaca o candidato.

Com a campanha oficialmente em andamento, o coronel Vital reforça que pretende fazer uma caminhada baseada no respeito ao eleitor, na apresentação de propostas e na construção de soluções para os desafios do estado.

A expectativa é de uma agenda intensa de visitas, reuniões e encontros com lideranças e moradores, fortalecendo o diálogo e consolidando seu projeto para representar os rondonienses na Assembleia Legislativa.