Servidores do Hospital Municipal participam de capacitação em urgência e emergência

Por ASSESSORIA

Publicada em 20/08/2026 às 08h26

Servidores da rede municipal de saúde, lotados no Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas, participaram, na última segunda-feira (17), do curso Basic Life Support (BLS) - Suporte Básico de Vida, realizado no Hospital Regional de Cacoal.

A capacitação foi destinada a profissionais que atuam nas áreas de urgência e emergência, com foco no atendimento rápido e adequado a pacientes em situações de risco à vida, tanto no ambiente pré-hospitalar quanto hospitalar.

O treinamento contou com atividades teóricas e práticas sobre procedimentos como reanimação cardiopulmonar (RCP), desobstrução das vias aéreas em casos de engasgo, reconhecimento e atendimento à parada cardiorrespiratória em adultos, crianças e bebês, além de técnicas de atuação integrada das equipes de resgate.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, a gestão municipal investe continuamente na qualificação dos profissionais da saúde pública. “Em situações de emergência, a atuação do profissional precisa ser rápida e assertiva, para que o paciente tenha maiores chances de recuperação, e o aprimoramento técnico das nossas equipes refletem diretamente no aumento da qualidade e eficácia do atendimento oferecido à população”, destacou.