Programa estadual serve mais de 6 milhões de refeições saudáveis e nutritivas à população em situação vulnerável, em Rondônia

Por ascom

Publicada em 20/08/2026 às 08h40

Com 5 anos de funcionamento completados em 17 de maio, o programa estadual Prato Fácil atingiu no mês de agosto a marca dos 6.003.089 de refeições saudáveis e nutritivas servidas a famílias em situação vulnerável, em Rondônia. O investimento anual do estado, por meio da Secretaria da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), foi de R$ 102.935.511,92 para o fornecimento das refeições em 31 restaurantes credenciados em 8 municípios. Os recursos são do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep).

O programa faz parte da Política de Segurança Alimentar e Nutricional implantada pelo governo do estado, que vem garantindo acesso à alimentação adequada e saudável ao custo de R$ 2 para consumo no local (prato feito) ou marmitex (para viagem).

Implantado inicialmente em Porto Velho, o Prato Fácil começou sua expansão a partir de 2022 em estabelecimentos credenciados nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Vilhena. Em 2024, foi a vez da população vulnerável de Jaru e Rolim de Moura ser beneficiada pelo programa, que de segunda a sábado, das 11h às 15h, disponibiliza cerca de 5 mil refeições por dia, uma média de 30 mil por semana, 120 mil por mês e mais de 1,4 milhão por ano.

Distribuição dos restaurantes credenciados por município:

● Ariquemes – 3

● Cacoal – 2

● Guajará-Mirim – 1

● Jaru – 3

● Ji-Paraná – 3

● Porto Velho – 17

● Rolim de Moura – 1

● Vilhena – 1