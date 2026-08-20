PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem previsão de chuva isolada e temperaturas de até 38°C nesta quinta-feira

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 20/08/2026 às 08h00

Na Região Norte, a previsão para esta quinta-feira, 20 de agosto, indica tempo com muitas nuvens e possibilidade de chuva em diversas áreas.

Em Boa Vista, Roraima, a temperatura varia entre 25°C e 34°C. Há previsão de pancadas de chuva e trovoadas à tarde.

Em Manaus, no Amazonas, os termômetros ficam entre 27°C e 36°C. O dia será de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada à tarde.

Em Rio Branco, no Acre, a mínima é de 22°C e a máxima chega a 34°C, com previsão de pancadas de chuva isoladas pela manhã e à noite, além de chuva e trovoadas à tarde.

Em Porto Velho, Rondônia, a temperatura varia de 24°C a 37°C. O céu fica com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e a noite.

Em Belém, no Pará, a mínima é de 24°C e a máxima de 33°C, com chuva isolada pela manhã e à noite e pancadas isoladas à tarde.

Em Macapá, no Amapá, os termômetros variam entre 25°C e 33°C, com previsão de chuva isolada e pancadas de chuva ao longo do dia.

Já em Palmas, no Tocantins, o tempo fica mais firme, com poucas nuvens. A temperatura varia entre 24°C e 38°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).