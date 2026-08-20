Prefeitura realiza uma Audiência Pública para discutir a atualização do Código Tributário Municipal

Por ASSESSORIA

Publicada em 20/08/2026 às 08h42

Você sabia que a Reforma Tributária vai mudar a forma como os municípios arrecadam impostos em todo o Brasil? Pois é, e Espigão d'Oeste não vai ficar de fora dessa conversa.

No dia 3 de setembro de 2026 (quinta-feira), das 15h às 17h, a Prefeitura Municipal realiza uma Audiência Pública para discutir a atualização do Código Tributário Municipal. O encontro acontece no Auditório da Sede da Prefeitura, e é aberto a toda a população.

É o momento em que você, espigãoense, pode falar diretamente sobre os tributos que mais te interessam: IPTU, ISS, ITBI, taxas e outros. Quer entender como funciona? Quer sugerir mudanças? Quer tirar dúvidas? Esse é o espaço.

A participação popular não é um detalhe, é a base de uma legislação mais justa, moderna e eficiente. Quando o cidadão fala, o município escuta, e a lei que sai daí reflete mais de perto a realidade de quem vive aqui.

COMO PARTICIPAR? É só preencher o formulário de confirmação de presença pelo link abaixo. Lá também dá pra enviar perguntas e sugestões antecipadas, e indicar quais temas você quer ver debatidos.

Link do formulário: https://forms.gle/ZPr7uwH1MH483cPv6

Espigão d'Oeste é feito de gente que se importa. E essa conversa só faz sentido com você nela. Participa, fala, sugere. Porque transformar vidas começa com escutar quem vive aqui todos os dias.