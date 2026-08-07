Prefeitura de Jaru divulga dois editais convocando aprovados em processos seletivos

Por Assessoria

Publicada em 07/08/2026 às 08h27

A Prefeitura de Jaru publicou no Diário Oficial da última quarta-feira (06) dois editais de convocação, referentes aos processos seletivos nº 002 e nº 003.

Foram convocados os candidatos aprovados para os cargos de motorista de veículo leve, motorista de veículo pesado, assistente social, zelador e cozinheiro, ambos com atuação na área urbana.

O prazo para apresentação de documentos e posse do cargo é de três dias úteis, contando a partir da data de publicação do edital.