Samuel Costa defende gestão voltada às pessoas e promete priorizar serviços essenciais em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 07/08/2026 às 08h20

O candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), afirmou que governar significa, antes de tudo, estar a serviço da população. Durante agenda de campanha, o socialista defendeu que a prioridade da administração estadual deve ser garantir direitos fundamentais e assegurar que os serviços públicos funcionem de forma eficiente.

Segundo Samuel Costa, apesar dos avanços registrados ao longo dos anos, o Estado ainda falha em assegurar à população acesso à educação de qualidade, oportunidades para quem deseja empreender, atendimento adequado em saúde mental e políticas públicas eficazes de prevenção e enfrentamento à violência doméstica.

“Governar é estar a serviço das pessoas. Existem direitos que são fundamentais e indispensáveis. Mesmo assim, o Estado ainda não conseguiu garantir uma educação de qualidade, condições mínimas para que o rondoniense possa empreender, hospitais preparados para cuidar da saúde mental e ações efetivas no combate à violência doméstica”, afirmou.

O candidato destacou que sua proposta de governo não será baseada em promessas grandiosas ou projetos inviáveis, mas na melhoria dos serviços essenciais oferecidos à população.

“Nós vamos fazer o arroz com feijão bem feito. Nada de ideias esdrúxulas ou mirabolantes. O povo de Rondônia já sofreu bastante. Se tiver acesso ao básico, com qualidade, certamente os indicadores sociais vão melhorar e a qualidade de vida da população será muito melhor”, declarou.

Para Samuel Costa, o fortalecimento das políticas públicas nas áreas de educação, saúde, segurança e desenvolvimento econômico representa o caminho mais seguro para reduzir desigualdades e promover um crescimento sustentável em Rondônia. Segundo ele, uma gestão eficiente deve concentrar esforços em entregar resultados concretos, priorizando aquilo que impacta diretamente a vida dos cidadãos.