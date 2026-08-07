O TEMPO E A TEMPERATURA: confira a previsão do tempo para a Região Norte nesta sexta-feira (7)

Por Viviane Bessa

Publicada em 07/08/2026 às 08h00

A Região Norte terá temperaturas elevadas nesta sexta-feira (7). A previsão indica variação na nebulosidade e possibilidade de chuva isolada em parte dos estados, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, o tempo permanece com poucas nuvens. Em Palmas, os termômetros ficam entre 20°C e 36°C. A condição deve predominar também nas demais áreas do estado.

No Pará, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Belém terá mínima de 24°C e máxima de 34°C. A condição também pode ocorrer nas áreas do Baixo Amazonas e do Nordeste Paraense.

No Amapá, Macapá registra temperaturas entre 24°C e 32°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A mesma condição é prevista para áreas do Norte e Sul do estado.

Em Roraima, a sexta-feira terá muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Boa Vista varia entre 25°C e 33°C. A previsão também se estende às áreas do Norte e Sul de Roraima.

No Amazonas, Manaus terá mínima de 25°C e máxima de 35°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A condição deve ocorrer também nas áreas do Centro Amazonense e do Sul do estado.

Em Rondônia, o tempo fica com muitas nuvens. Porto Velho terá temperaturas entre 22°C e 34°C, com a condição de nebulosidade predominando no estado.

No Acre, a previsão aponta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Rio Branco terá mínima de 22°C e máxima de 34°C. A condição também deve atingir áreas do Vale do Acre e do Vale do Juruá.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).