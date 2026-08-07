COMTRAN altera sentido de trecho da Rua Belo Horizonte para reforçar segurança e melhorar a fluidez do trânsito

Por ASSESSSORIA

Publicada em 07/08/2026 às 08h31

A Coordenadoria Municipal de Trânsito (COMTRAN) realizou uma nova intervenção viária em Rolim de Moura com o objetivo de promover mais segurança aos usuários das vias e melhorar a fluidez do trânsito no perímetro urbano.

A mudança ocorreu na Rua Belo Horizonte, no trecho compreendido entre as Ruas Corumbiara e Jaguaribe, que passa a operar em sentido único de circulação, permitindo o tráfego de veículos exclusivamente no sentido Norte–Sul.

Para garantir a orientação dos condutores e a correta adaptação à nova configuração da via, a equipe da COMTRAN implantou toda a sinalização necessária, incluindo placas de Sentido Único, Sentido Proibido e Proibido Virar à Direita, nos pontos onde a restrição é necessária.

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Trânsito, a alteração faz parte das ações permanentes de planejamento e organização da mobilidade urbana, buscando reduzir conflitos entre veículos, aumentar a segurança viária e proporcionar melhores condições de circulação para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

A COMTRAN orienta a população para que redobre a atenção ao trafegar pelo local e respeite a nova sinalização implantada. A colaboração dos usuários é fundamental para que a mudança alcance os resultados esperados, contribuindo para um trânsito mais organizado, eficiente e seguro para toda a comunidade.