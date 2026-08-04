PF e Ibama combatem garimpo ilegal em terra indígena

Por PF/RO

Publicada em 04/08/2026 às 13h30

Ji-Paraná/RO. A Polícia Federal, em atuação conjunta com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), deflagrou, nessa segunda-feira (3/8), a Operação Fortuna, voltada ao combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena Sete de Setembro, que abrange os municípios de Cacoal/RO e de Rondolândia/MT.

Durante ação, foram localizados e inutilizados duas motocicletas, dois motores, um gerador, uma balsa e 11 acampamentos utilizados na logística do garimpo.