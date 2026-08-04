Unidades do Judiciário difundem, em Ariquemes e Machadinho, normas para um ambiente de trabalho seguro e íntegro

Por tj-ro

Publicada em 04/08/2026 às 14h15

O projeto “CPCAD Presente” chega a mais duas comarcas do interior do estado para fortalecer as ações de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, sexual e à discriminação entre servidores, magistrados, estagiários, terceirizados e demais colaboradores do Poder Judiciário. Os membros da Comissão contaram ainda com a parceria de mais duas unidades importantes para garantir um ambiente de trabalho saudável, acolhedor e íntegro no Tribunal de Justiça de Rondônia: o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) e o Comitê de Ética e Integridade (Ceint).

Nesta etapa, as reuniões nas comarcas de Machadinho do Oeste e Ariquemes foram conduzidas pelo presidente da CPCAD, desembargador José Antonio Robles; pela coordenadora da CPCAD, juíza Rejane Fraccaro; pelo juiz Lucas Niero, da Cejusc; pelo servidor Alexandro Pinheiro Almeida, integrante da CPCAD; e pelo desembargador Adolfo Theodoro Naujorks Neto, presidente do Ceint.

"Por meio da escuta qualificada, da orientação e do diálogo institucional, a iniciativa reforça o compromisso do Tribunal de Justiça de Rondônia com a prevenção e o enfrentamento ao assédio moral, ao assédio sexual e à discriminação, além de fortalecer a ética, a integridade, o respeito e a valorização das pessoas no ambiente de trabalho", destacou o desembargador Robles.

Em atenção aos princípios da eficiência e da economicidade, a agenda também contemplou reuniões com conciliadores e equipes dos Cejuscs das duas comarcas, integrando ações voltadas à prevenção de conflitos, ao fortalecimento da cultura da conciliação e à promoção de ambientes institucionais cada vez mais saudáveis e acolhedores.

"A atuação conjunta da CPCAD, do Cejusc e do Ceint demonstra o compromisso do TJRO com a integração de suas políticas institucionais, ampliando o alcance das ações preventivas e fortalecendo uma cultura organizacional baseada na ética, no respeito e na dignidade das pessoas", pontuou o desembargador Adolfo Naujorks.