Participação popular numerosa nas convenções, abertura das campanhas na próxima semana, gasolina comercializada com 32% de etanol

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/08/2026 às 14h00

Convenções – Se depender de convenções três candidatos a governador de Rondônia já estão eleitos. As concentrações dos ex-prefeitos de Porto Velho e de Cacoal, Hildon Chaves (Progressista) e Adailton Fúria (PSD) e do senador e presidente regional do PL Marcos Rogério estiveram lotadas, “bombando” como se diz na gíria popular. Isso sinaliza pela expectativa de eleições das mais acirradas para a sucessão estadual em outubro. Os três são políticos ligados ao pessoal de centro-direita e demonstra que existe uma divisão de forças entre eles, o que poderá favorecer um candidato de esquerda, no caso o ex-deputado federal Expedito Netto, recém-chegado ao PT, já que até recentemente presidia o PSD no Estado, quando não conseguiu a reeleição em 2022. O prazo final para as convenções é quarta-feira (5). Os partidos e federações têm até o dia 15, dará máxima para entrega das atas ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), pois no dia 16 já será aberta a campanha eleitoral.

Campanha – Os partidos políticos e seus candidatos têm pouco mais de uma semana para abrirem as campanhas políticas nas ruas e internet que estarão liberadas a partir do dia 16 com prazo de encerramento no dia 3 de outubro. Até 10 de outubro está permitida a circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet e data final para os candidatos realizarem os tradicionais comícios, tipo de campanha pouco utilizada nos dias de hoje. A propaganda no rádio e TV terá início no dia 28 e encerramento em 1º de outubro. No período também ocorrerão os debates que tem feito a diferença nas últimas campanhas realizadas em Rondônia tanto em 2022, eleições gerais, como a deste ano, e de 2024 (prefeito, vice e vereador) quando os candidatos defendem suas propostas de campanha com os demais candidatos com forte influência na decisão pelo voto.

Senado – Na convenção do União Brasil, além da efetivação das candidaturas de Hildon Chaves (UB) e do deputado estadual Cirone Deiró (UB), a prefeito e vice, respectivamente, também foram confirmados os nomes de Mariana Carvalho (Republicanos) e da deputada federal Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado para disputar as duas vagas ao Senado. As cadeiras são ocupadas por Marcos Rogério, presidente do PL no Estado. Ele é candidato a governador e a outra pelo presidente estadual do MDB, Confúcio Moura, que anunciou na última semana que não concorrerá à reeleição. A meta dos membros da Federação União Progressista em Rondônia é eleger Sílvia e Mariana senadoras e estão trabalhando firme as candidaturas em conjunto com as majoritárias de Hildon e Cirone. Caso se confirme o quadro atual de candidatos a governador e senador, tudo sinaliza que teremos eleições das mais concorridas em outubro, pois quase todos os candidatos à sucessão estadual e ao Senado são políticos que já ocuparam –ou ocupam– cargos públicos e sempre foram muito bem votados. Rondônia teve, nesta segunda-feira, 03, o lançamento oficial da candidatura de Hildon Chaves (UB) ao governo do estado, ao lado do deputado estadual Cirone Deiró (UB-Cacoal), que integra a chapa como vice-governador.

Combustíveis – Desde o primeiro dia deste mês de agosto que os postos distribuidores de combustíveis estão comercializando a gasolina com 32% de etanol e não de 30% como se utilizava. A mudança, segundo o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), tem validade de 180 dias, mas com a condição de ser prorrogada por um período idêntico. A medida foi necessária, segundo o Governo Federal, devido à volatilidade no mercado de petróleo e combustíveis fósseis, no caso a gasolina, devido a escalada na guerra do Oriente Médio. Proprietários de veículos antigos ou sem calibração específica podem apresentar problemas de funcionamento e corrosão de componentes. Carros que não são flex poderão apresentar falhas, dificuldades na partida e desgastes de peças como bomba de combustíveis e aumento de consumo. O Ministério Público Federal (MPF) entrou com ação civil pública em julho para impedir a suspensão do aumento da mistura, alegando que os testes não foram realizados de forma conclusiva e que os impactos ambientais não foram considerados. Mas sem sucesso.

Vereadores – Impressiona o número de vereadores que se desloca semanalmente do interior para Porto Velho. A maioria trazendo em mãos documentos solicitando investimentos do Governo do Estado em seus municípios. O que intriga é que o contato com o Estado é função do deputado estadual e, junto ao Governo Federal, os parlamentares federais. Nada impede que os nobres pares reforcem as reivindicações municipais junto ao Estado, mas isso pode ser feito via online, pois nada justifica o deslocamento pessoal até a capital. A tecnologia de hoje, permite que os deputados, seja federal ou estadual, ou senadores participem dos trabalhos plenários online, inclusive em pronunciamentos e votações. Por que os vereadores não podem encaminhar suas reivindicações online ou via escritórios dos parlamentares que existem em suas regiões? Talvez seja por isso que o deputado federal do Amazonas, Amom Mandel (Republicanos) está propondo a extinção de vereadores em cidades com menos de 60 mil habitantes, e que sejam substituídos por conselhos comunitários. A proposta está sendo analisada nas comissões da Câmara Federal.

Respigo

Especialistas em política garantem que estarão na disputa das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa (Ale) cerca de 50 nomes em condições de sucesso nas urnas. E que 50% deles de parlamentares que buscam a reeleição +++ Rondônia há tempos deixou de ser um “corredor” de passagem de drogas oriundas da Bolívia. Hoje o Estado é considerado um consumidor em potencial +++ Impressiona o número de apreensões de drogas pelas polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil ao longo da BR 364, no trecho chamado de “Corredor da Morte”, devido ao elevado número de acidentes fatais entre Porto Velho a Vilhena. Imagina o que deve passar de drogas sem que as policias consigam intercepta-las +++ A equipe do pecuarista Bruno “Bolsonaro” Scheidt, candidato a senador pelo PL está convidando para um bate-papo aberto as pessoas que acreditam nos valores da direita e quer participar da construção de um novo caminho político para Rondônia. O encontro será na quarta-feira (5), às 19h no auditório da Unopar em Porto Velho +++ Hoje (4) temos dois jogos pela Copa do Brasil. Às 18h30 jogam Juventude e Atlético Mineiro +++ Às 20h30 Remo e Santos. Nos jogos de ida ocorreram empates (0x0) +++ Os vencedores irão para a semifinal. Em caso de novos empates teremos os vencedores, após cobranças de pênaltis.