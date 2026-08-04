Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot vai virar o palco do Festival de Música no próximo dia 21

Por Assesssoria

Publicada em 04/08/2026 às 14h43

No dia 21 de agosto, a Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot vai virar o palco do nosso Festival de Música, e a gente quer ver o talento que pulsa nas ruas, nos bares, nas igrejas e nas casas de Espigão d'Oeste brilhando de verdade!

Aqui não é só um show, é um movimento de valorização de quem faz a cultura da nossa cidade acontecer no dia a dia. Aquela dona de voz poderosa, aquele jovem que compõe de madrugada, aquela dupla que ensaia na garagem, TODO MUNDO tem espaço nesse palco.

E olha o melhor: tem PREMIAÇÃO EM DINHEIRO pra reconhecer quem arrasar lá!

1º LUGAR: R$ 600,00

2º LUGAR: R$ 400,00

3º LUGAR: R$ 200,00

Quando: 21 de agosto

Horário: 19h30

Onde: Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot, Espigão d'Oeste/RO

E a cereja do bolo: INSCRIÇÕES GRATUITAS! Não tem desculpa, não tem taxa, não tem barreira. Só tem oportunidade.

Regulamento e inscrições no site da Prefeitura: www.espigaodooeste.ro.gov.br

Marca aqui nos comentários aquela pessoa que PRECISA se inscrever. Compartilha no seu story. Manda no grupo da família, no grupo da escola, no grupo do trabalho. Porque talento local não pode ficar escondido, tem que estar no palco!

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação.